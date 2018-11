Cori razzisti : Udinese 'da stigmatizzare' : ANSA, - TRIESTE, 25 NOV - "Quanto avvenuto allo stadio ieri è da stigmatizzare; vanno respinti, tuttavia, giudizi mediatici su fatti attualmente al vaglio degli organi di giustizia sportiva cui ...

Cori razzisti : Malagò - interrompiamo gare : Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, interviene in collegamento da Tokyo in diretta alla trasmissione della Rai, la Giostra del gol, sulla polemica del giorno nel calcio. "E ha ragione ...

Cori razzisti contro Napoli - Gravina : «Applichiamo il regolamento» : L’articolo della Gazzetta Ne abbiamo scritto ieri, in merito a Udinese-Roma: i Cori razzisti contro Napoli si sono sentiti forti e chiari, dopo pochi minuti del primo tempo. E la stessa cosa è avvenuta a Torino, poche ore dopo, durante Juventus-Spal. Impossibile fare finta di niente, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Ancelotti pochi giorni fa: «Se a Bergamo (dove il Napoli sarà impegnato il 3 dicembre, ndr) ci saranno Cori di ...

Ancelotti : «Chiederemo sospensione se a Bergamo ci saranno Cori razzisti» : Carlo Ancelotti in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli chiede una presa di posizione netta contro i cori razzisti e le discriminazioni negli stadi: "Bisogna che in Italia ...

Napoli - Ancelotti contro i Cori razzisti : «Sospendiamo subito le partite» : In occasione della premiazione della Panchina d'Oro, Carlo Ancelotti ha parlato da Coverciano. «L'aspetto tattico è quello più carente delle squadre straniere. A...

Cori razzisti - respinto ricorso Juve : pena aumentata : ROMA - La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della tribuna sud e ha aggravato la sanzione: passano a due le gare da disputare con ...

FIGC - Gravina : 'Allan in azzurro? Se si sente italiano. Sui Cori razzisti valuteremo reponsabilità' : Le leggi sono vecchie di 37 anni e non possiamo pensare che siano queste a governare un mondo che è cambiato. Noi dobbiamo rispettare i principi, quali la libera circolazione. Ma un conto sono le ...

Cori razzisti - una giornata di squalifica alla curva della Juventus : Come era facile immaginare, non è tardata ad arrivare la decisione del giudice sportivo in merito ai Cori sentiti a più riprese da parte dei tifosi della Juventus nei confronti del giocatore del Napoli Koulibaly. Si è così arrivati alla squalifica per un turno della curva bianconera. Non ci saranno a questo punto spettatori nel […] L'articolo Cori razzisti, una giornata di squalifica alla curva della Juventus è stato realizzato da Calcio e ...

Juventus - curva senza tifosi per una giornata : il giudice sportivo punisce i Cori razzisti contro il Napoli : La curva degli ultrà juventini dell'Allianz Stadium di Torino, "Tribuna sud 1° e 2° anello", è stato chiuso per un turno dal giudice sportivo della serie A, per cori di insulto di matrice territoriale ...

Cori razzisti - curva Juve chiusa una partita : Multa e curva chiusa . Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per una partita i settori 'Tribuna Sud 1° e 2° anello' dell'Allianz Stadium e ha inflitto un'ammenda di 10.000 euro alla ...

Cori razzisti - chiusa per un turno la curva sud della Juventus : ROMA - Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno la curva Sud della Juventus per i Cori razzisti durante Juventus - Napoli . Non ci saranno spettatori quindi nel settore più caldo dello Stadium ...

Cori razzisti contro Napoli e Koulibaly : curva della Juventus chiusa un turno : ROMA - Costano caro alla Juventus i Cori di discriminazione arrivati durante la partita di sabato scorso col Napoli. La curva degli ultrà juventini dell'Allianz Stadium di Torino è stata infatti ...

Cori razzisti contro Koulibaly - chiusa curva Juve : La curva degli ultrà Juventini dell' Allianz Stadium di Torino è stato chiuso per un turno dal giudice sportivo della serie A, per Cori di insulto di matrice territoriale nei confronti del Napoli e ...