Cori razzisti | Malagò | interrompiamo gare

Cori razzisti contro Napoli - Gravina : «Applichiamo il regolamento» : L'articolo della Gazzetta Ne abbiamo scritto ieri, in merito a Udinese-Roma: i Cori razzisti contro Napoli si sono sentiti forti e chiari, dopo pochi minuti del primo tempo. E la stessa cosa è avvenuta a Torino, poche ore dopo, durante Juventus-Spal. Impossibile fare finta di niente, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Ancelotti pochi giorni fa: «Se a Bergamo (dove il Napoli sarà impegnato il 3 dicembre, ndr) ci saranno Cori di ...

Ancelotti : «Chiederemo sospensione se a Bergamo ci saranno Cori razzisti» : Carlo Ancelotti in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli chiede una presa di posizione netta contro i cori razzisti e le discriminazioni negli stadi: "Bisogna che in Italia ...

Napoli - Ancelotti contro i Cori razzisti : «Sospendiamo subito le partite» : In occasione della premiazione della Panchina d'Oro, Carlo Ancelotti ha parlato da Coverciano. «L'aspetto tattico è quello più carente delle squadre straniere. A...

Cori razzisti - respinto ricorso Juve : pena aumentata : ROMA - La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della tribuna sud e ha aggravato la sanzione: passano a due le gare da disputare con ...

FIGC - Gravina : 'Allan in azzurro? Se si sente italiano. Sui Cori razzisti valuteremo reponsabilità' : Le leggi sono vecchie di 37 anni e non possiamo pensare che siano queste a governare un mondo che è cambiato. Noi dobbiamo rispettare i principi, quali la libera circolazione. Ma un conto sono le ...

