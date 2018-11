Coppa Libertadores | River-Boca non si gioca nemmeno stasera | “Non ci sono le condizioni”

Copa Libertadores - Tevez è una furia : “date la Coppa al River” : Copa Libertadores, Carlos Tevez ha inveito contro la Conmenbol dopo quanto accaduto nella concitata serata di ieri a Buenos Aires Copa Libertadores, Carlos Tevez è un fiume in piena dopo quanto accaduto ieri. Si sarebbe dovuta giocare la finale di ritorno tra River e Boca, ma un assalto al pullman degli ospiti ed una guerriglia urbana a Buenos Aires hanno costretto le autorità ad ordinare il rinvio della gara. Come detto, Tevez ha inveito ...

River Plate-Boca Juniors - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il nuovo programma della Finale di Coppa Libertadores : Oggi domenica 25 novembre (ore 21.00) si giocherà River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica). Il Superclasico doveva disputarsi ieri ma è stato rinviato a causa degli incidenti al di fuori del Monumental di Buenos Aires: nella capitale argentina, infatti, il pullman della squadra ospite è stato aggredito da alcuni tifosi, è partita una sassaiola e sono stati lanciati dei fumogeni che ...

Coppa Libertadores LIVE - l’aggressione al pullman vista dai calciatori [FOTO e VIDEO] : AGGIORNAMENTO 22.55 – Le raccapriccianti scene dell’aggressione vissute a bordo del mezzo che stava trasportando il Boca al “Monumental”. A poco più di venti minuti dal previsto inizio della partita sembra davvero impossibile che le due squadre possano scendere in campo. Subito sotto il video dell’aggressione girato sul pullman mentre i calciatori stavano intonando dei cori. Video from on board the Boca bus ...

Coppa Libertadores LIVE - clamorose dichiarazioni di Tevez : “Ci stanno costringendo a giocare” [FOTO e VIDEO] : AGGIORNAMENTO 22.30 – clamorose dichiarazioni di Tevez: “Abbiamo tre compagni di squadra che non stanno bene. Noi non vogliamo giocare, ma ci stanno costringendo a farlo”. AGGIORNAMENTO 22.15 – Il River è disposto ad accettare qualunque decisione si prenda, mentre il Boca conferma di non voler giocare. Di seguito il video che mostra i problemi respiratori dei calciatori gialloblu. Che schifo. La partita più attesa ...

Coppa Libertadores LIVE - aggressione al pullman del Boca : lesione alla cornea per due calciatori [FOTO e VIDEO] : AGGIORNAMENTO 22.10 – I due calciatori che hanno riportato la lesione alla cornea sono Perez e Lamardo. Tevez ha confermato la volontà del club di non giocare. AGGIORNAMENTO 22.00 – I presidenti di Boca e River, in riunione con il medico che ha visitato i gialloblu rimasti feriti, confermano la loro intenzione di non voler giocare. È emerso che due calciatori Xeneizes hanno subito la lesione della cornea. AGGIORNAMENTO 21.50 ...

Coppa Libertadores LIVE - aggressione al pullman del Boca : nuovo rinvio [VIDEO] : AGGIORNAMENTO 21.50 – Ennesimo rinvio: ammesso che la partita si giochi, il calcio d’inizio sarà alle 23.15 (le 19.15 a Buenos Aires). Infantino ha comunicato al presidente del Boca Angelici che, nel caso in cui la squadra non dovesse scendere in campo quest’oggi, verrà squalificata. AGGIORNAMENTO 21.45 – Approfittando della situazione, alcuni hanno approfittato per effettuare dei furti nelle auto presenti in ...

Coppa Libertadores - aggressione al pullman del Boca : calciatori in ospedale [VIDEO] : Ha dell’incredibile quando sta accadendo a Buenos Aires in queste ore. Il pullman del Boca Juniors, sul quale c’era la squadra e lo staff tecnico, ha subito l’assalto dei tifosi avversari, che hanno lanciato sassi e oggetti vari infrangendo alcuni vetri del mezzo. La situazione è degenerata, perché a quel punto è intervenuta la polizia con i gas lacrimogeni e a farne le spese sono stati anche i calciatori del Boca: ...

Coppa Libertadores - attaccato il bus del Boca : due calciatori feriti. Chiesto il rinvio della sfida : L'autobus che stava trasferendo i calciatori del Boca Juniors allo stadio Monumental è stato attaccato da un gruppo di facinorosi che hanno rotto i finestrini, ferendo varie persone che viaggiavano ...

Coppa Libertadores - River-Boca : domani l'atto finale : ... soprattutto per il fattore campo e l'opportunità per i biancorossi di sfruttare un '12 giocatorè: i 60.000 tifosi che gremiranno lo stadio dove si assegnò la Coppa del mondo 1978, la prima vinta ...

Coppa Libertadores - River-Boca : probabili formazioni e dove vedere la finale in tv : Sabato è il giorno dei giorni per il calcio argentino. Una nazione intera si fermerà a partire dalle 21 per assistere a una sfida che entra nella storia dello sport sudamericano. Dopo il 2-2 dell'andata, River Plate e Boca Juniors si ritrovano al Monumental di Buenos Aires per decidere chi sarà ad alzare la Coppa Libertadores : sarebbe la quarta per i ...

Coppa Libertadores - al Monumental anche il Tano Pasman : ecco di chi si tratta [VIDEO] : I tifosi sudamericani hanno un modo tutto loro di vivere le partite, anche se per certi versi simile ai più accorati tifosi delle squadre di calcio del nostro Meridione. Il giorno della partita è una festa, che però può trasformarsi in un giorno nefasto nel caso in cui la squadra del cuore non dovesse portare a casa il risultato sperato. Domani si gioca la finale di ritorno di Coppa Libertadores, River-Boca, una partita che seguirà con ...

Coppa Libertadores - cinquantamila persone all'allenamento del Boca alla Bombonera : 'Il tifoso del Boca non finisce mai di sorprenderci', ha commentato oggi a Buenos Aires il presidente del club 'xeneizè osservando lo stadio della Bombonera stracolmo di 50.000 sostenitori dei ...

Coppa Libertadores - tutto esaurito al Monumental. Intanto clamorosa decisione di Tevez : Si avvicina la finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. Al “Monumental” si va verso il tutto esaurito con i Millonarios carinissimi e pronti a festeggiare. Ci sarà una sorta di dress code, con i supporters biancorossi che dovranno entrare allo stadio con la maglia del River in modo da creare un effetto colorato particolare e uniforme. I biglietti venduti sono oltre 66mila anche se, a causa dei ...

Coppa Libertadores - follia dei tifosi del Boca : 6 ore in fila per assistere all’allenamento [VIDEO] : La finale di ritorno della Coppa Libertadores si avvicina e sale la febbre delle due tifoserie, nonostante quelli del Boca Juniors non possano entrare al “Monumental”. Proprio i supporters xeneizes si sono sciroppati più di 6 ore di fila per poter assistere all’allenamento a porte aperte dei propri beniamini e offrire loro tutto l’affetto e il loro appoggio in vista della decisiva partita del 24 novembre. Di seguito ...