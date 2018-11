: Argentina, la finale della Coppa Libertadores #RiverBoca si giocherà oggi alle 21. Il rinvio per gli scontri prima… - RaiNews : Argentina, la finale della Coppa Libertadores #RiverBoca si giocherà oggi alle 21. Il rinvio per gli scontri prima… - SkyTG24 : #UltimOra #Comenbol accoglie richiesta ufficiale del Boca Juniors. Rinviata a data da destinarsi la finale di Coppa… - SkyTG24 : #UltimOra Coppa Libertadores, il Boca Juniors chiede ufficialmente di non giocare la finale già rinviata ieri per g… -

Ladi ritorno dellaRiver Plate-Boca Juniors stasera non si gioca. Lo ha annunciato il presidente della confederazione sudamericana (Conmebol) Alejandro Rodriguez. "Non ci sono le condizioni per giocare" ha detto,precisando che una volta rientrato ad Asuncion deciderà la nuova data dopo un esame approfondito della situazione. All'andata era finita 2-2. I fatti: sabato garadi 24 ore dopo l'assalto al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, giocatori gialloblù intossicati dai lacrimogeni.(Di domenica 25 novembre 2018)