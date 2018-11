Coppa Davis 2018 | trionfo della Croazia! Cilic demolisce Pouille | la Francia si arrende

Finale Coppa Davis 2018 Francia Croazia streaming video e tv : inizia Cilic Pouille - 4episodio! - IlSussidiario.net : Diretta Finale Coppa Davis 2018 streaming video e tv: Francia Croazia assegna l'insalatiera con gli ultimi due singolari , oggi domenica 25 novembre, .

Finale Coppa Davis 2018 - Francia-Croazia 1-2 : Mahut ed Herbert vincono il doppio e accorciano le distanze : La Coppa Davis 2018 , l'ultima prima del rinnovato format voluto dalla Kosmos di Gerard Piqué, si deciderà domenica 25 novembre. Il doppio tiene in vita la Francia , che aveva perso i primi due ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia 1-2 - Herbert/Mahut vincono il doppio e accorciano le distanze : La Francia è ancora viva nella Finale di Coppa Davis 2018. Il doppio transalpino composto da Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert ha sconfitto in quattro set la coppia croata formata da Ivan Dodig e Mate Pavic con il punteggio di 6-4 6-4 3-6 7-6 dopo tre ore e quarantadue minuti di grande battaglia. La prima palla break ce l’ha la Croazia nel quarto gioco, ma Mahut serve bene e l’annulla, conducendo poi la Francia sul 2-2. Sul 3-3 ...

Finale Coppa Davis – La Francia è ancora viva : Herbert e Mahut trionfano nel doppio su Dodig-Pavic : La Francia accorcia le distanze sulla Croazia nella Finale di Coppa Davis: la coppia transalpina Herbert-Mahut trionfa al quarto set contro Dodig-Pavic Dopo le sconfitte nei singolari, arrivate per mano di Coric e Cilic, entrambe in 3 set, contro rispettivamente Chardy e Tsonga, la Francia accorcia le distanze nel doppio del sabato. I transalpini evitano il tris del ko, affidandosi agli specialisti Herbert e Mahut che, pochi giorni fa, ...

Cilic e Coric annientano Chardy e Tsonga e portano la Croazia sul 2-0. Coppa Davis più vicina : Il numero 7 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5 6-4 dopo due ore e diciassette minuti di gioco, regalando così alla sua nazionale un secondo preziosissimo punto. Nel primo set l'...

Finale Coppa Davis 2018 - Francia-Croazia 0-2 dopo la prima giornata : Croazia in vantaggio per 2-0 sulla Francia nella Finale della Coppa Davis 2018, in corso fino a domenica sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille. Gli ospiti si aggiudicano i due ...

Coppa Davis - la Croazia vicina al trionfo : 2-0 alla Francia : Dopo la prima giornata della finale di Coppa Davis 2018, l'ultima disputata prima del nuovo format, la Croazia conduce 2-0 sulla Francia . Sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia 0-2 - Marin Cilic piega in tre set Jo-Wilfried Tsonga : La Croazia è vicinissima alla conquista della Coppa Davis 2018. Dopo il successo in tre set di Borna Coric su Jeremy Chardy, arriva anche quello di Marin Cilic su Jo-Wilfried Tsonga. Il numero 7 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5 6-4 dopo due ore e diciassette minuti di gioco, regalando così alla sua nazionale un secondo preziosissimo punto. Nel primo set l’equilibrio dura quattro game, poi Cilic comincia a dominare gli scambi e ...

Finale Coppa Davis - la Croazia si porta sul 2-0 : Cilic non dà scampo a Tsonga : Finale Coppa Davis, Marin Cilic ha regalato il punto del 2-0 alla sua Croazia, troppo lieve l’opposizione di Tsonga Finale Coppa Davis, Croazia-Francia 2-0 dopo il primo giorno di gare. La formazione transalpina, falcidiata dagli infortunio, non sembra poter opporre resistenza al cospetto della solida Croazia, guidata dapprima da Coric sull’1-0 e successivamente da Marin Cilic, il quale in serata ha battuto Tsonga. Tre set a ...

Tennis - Francia e Croazia a caccia dell'ultima Coppa Davis : Chardy, numero 40 al mondo e chiamato in squadra dopo il forfeit per infortunio di Gasquet, affronterà nel primo match il croato Borna Coric mentre Tsonga, precipitato al numero 259 del ranking per ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia 0-1 - Borna Coric domina in tre set contro Jeremy Chardy : Il primo punto della Finale di Coppa Davis 2018 è della Croazia. Sulla terra rossa di Lille va in scena una prestazione scintillante di Borna Coric, che supera in tre set Jeremy Chardy con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 in due ore e sedici minuti di gioco e regala il vantaggio alla sua Nazionale. Il numero dodici del mondo è sempre stato in controllo della partita, mentre il transalpino, nonostante il supporto dei tanti tifosi, non è mai sembrato ...

Finale Coppa Davis - la Croazia parte col botto : Coric annichilisce Chardy : Finale Coppa Davis, Borna Coric ha portato in vantaggio la Croazia vincendo in tre set contro Chardy in un incontro senza storia Finale Coppa Davis, la sfida tra Croazia e Francia inizia subito con una gara ricca di pathos… non per quanto concerne il punteggio però. Borna Coric ha infatti dominato contro Chardy nell’incontro che è valso il primo punto ai croati, ma sul 4-3 in suo favore al terzo set, un medical time-out ha ...

L'ultima Coppa Davis : ... beffò gli americani, favoriti con Sampras ed Agassi, tirando fuori dal letto d'ospedale Henri Leconte dopo un'operazione d'ernia del disco e rigenerandolo da numero 159 del mondo a protagonista di ...