Cilic porta la Croazia sul tetto del mondo! Singolari letali per la Francia : cala il sipario sull’ultima - vecchia - Coppa Davis : Marin Cilic supera Lucas Pouille e regala la Coppa Davis alla Croazia: la formazione est europea si aggiudica l’ultima edizione del torneo per nazioni con il vecchio format Nonostante l’ultimo cambio di formazione, ‘disperata’ strategia per sorprendere la Croazia, cambiando Chardy con Pouille, la Francia si è dovuta arrendere al primo match di giornata. Un Marin Cilic davvero solido ha regalato la Coppa Davis alla Croazia battendo Pouille ...

Coppa Davis 2018 - trionfo della Croazia! Cilic demolisce Pouille - la Francia si arrende in casa : Non è solo finita una Coppa Davis: è finita un’era. La vittoria di Marin Cilic su Lucas Pouille per 7-6(3) 6-3 6-3, che consegna alla Croazia l’1-3 che le vale la seconda Coppa della sua storia, è più di un semplice incontro decisivo della finale. A suo modo, quest’incontro fa la storia perché è lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo, tra la storia e una riforma estremamente discussa. Quanto alla partita, non è mai stata ...

Finale Coppa Davis 2018 Francia Croazia streaming video e tv : inizia Cilic Pouille - 4episodio! - IlSussidiario.net : Diretta Finale Coppa Davis 2018 streaming video e tv: Francia Croazia assegna l'insalatiera con gli ultimi due singolari , oggi domenica 25 novembre, .

Finale Coppa Davis 2018 - Francia-Croazia 1-2 : Mahut ed Herbert vincono il doppio e accorciano le distanze : La Coppa Davis 2018 , l'ultima prima del rinnovato format voluto dalla Kosmos di Gerard Piqué, si deciderà domenica 25 novembre. Il doppio tiene in vita la Francia , che aveva perso i primi due ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia 1-2 - Herbert/Mahut vincono il doppio e accorciano le distanze : La Francia è ancora viva nella Finale di Coppa Davis 2018. Il doppio transalpino composto da Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert ha sconfitto in quattro set la coppia croata formata da Ivan Dodig e Mate Pavic con il punteggio di 6-4 6-4 3-6 7-6 dopo tre ore e quarantadue minuti di grande battaglia. La prima palla break ce l’ha la Croazia nel quarto gioco, ma Mahut serve bene e l’annulla, conducendo poi la Francia sul 2-2. Sul 3-3 ...

Finale Coppa Davis – La Francia è ancora viva : Herbert e Mahut trionfano nel doppio su Dodig-Pavic : La Francia accorcia le distanze sulla Croazia nella Finale di Coppa Davis: la coppia transalpina Herbert-Mahut trionfa al quarto set contro Dodig-Pavic Dopo le sconfitte nei singolari, arrivate per mano di Coric e Cilic, entrambe in 3 set, contro rispettivamente Chardy e Tsonga, la Francia accorcia le distanze nel doppio del sabato. I transalpini evitano il tris del ko, affidandosi agli specialisti Herbert e Mahut che, pochi giorni fa, ...

Cilic e Coric annientano Chardy e Tsonga e portano la Croazia sul 2-0. Coppa Davis più vicina : Il numero 7 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5 6-4 dopo due ore e diciassette minuti di gioco, regalando così alla sua nazionale un secondo preziosissimo punto. Nel primo set l'...

Finale Coppa Davis 2018 - Francia-Croazia 0-2 dopo la prima giornata : Croazia in vantaggio per 2-0 sulla Francia nella Finale della Coppa Davis 2018, in corso fino a domenica sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille. Gli ospiti si aggiudicano i due ...

Coppa Davis - la Croazia vicina al trionfo : 2-0 alla Francia : Dopo la prima giornata della finale di Coppa Davis 2018, l'ultima disputata prima del nuovo format, la Croazia conduce 2-0 sulla Francia . Sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia 0-2 - Marin Cilic piega in tre set Jo-Wilfried Tsonga : La Croazia è vicinissima alla conquista della Coppa Davis 2018. Dopo il successo in tre set di Borna Coric su Jeremy Chardy, arriva anche quello di Marin Cilic su Jo-Wilfried Tsonga. Il numero 7 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5 6-4 dopo due ore e diciassette minuti di gioco, regalando così alla sua nazionale un secondo preziosissimo punto. Nel primo set l’equilibrio dura quattro game, poi Cilic comincia a dominare gli scambi e ...

Finale Coppa Davis - la Croazia si porta sul 2-0 : Cilic non dà scampo a Tsonga : Finale Coppa Davis, Marin Cilic ha regalato il punto del 2-0 alla sua Croazia, troppo lieve l’opposizione di Tsonga Finale Coppa Davis, Croazia-Francia 2-0 dopo il primo giorno di gare. La formazione transalpina, falcidiata dagli infortunio, non sembra poter opporre resistenza al cospetto della solida Croazia, guidata dapprima da Coric sull’1-0 e successivamente da Marin Cilic, il quale in serata ha battuto Tsonga. Tre set a ...

Tennis - Francia e Croazia a caccia dell'ultima Coppa Davis : Chardy, numero 40 al mondo e chiamato in squadra dopo il forfeit per infortunio di Gasquet, affronterà nel primo match il croato Borna Coric mentre Tsonga, precipitato al numero 259 del ranking per ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia 0-1 - Borna Coric domina in tre set contro Jeremy Chardy : Il primo punto della Finale di Coppa Davis 2018 è della Croazia. Sulla terra rossa di Lille va in scena una prestazione scintillante di Borna Coric, che supera in tre set Jeremy Chardy con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 in due ore e sedici minuti di gioco e regala il vantaggio alla sua Nazionale. Il numero dodici del mondo è sempre stato in controllo della partita, mentre il transalpino, nonostante il supporto dei tanti tifosi, non è mai sembrato ...

Finale Coppa Davis - la Croazia parte col botto : Coric annichilisce Chardy : Finale Coppa Davis, Borna Coric ha portato in vantaggio la Croazia vincendo in tre set contro Chardy in un incontro senza storia Finale Coppa Davis, la sfida tra Croazia e Francia inizia subito con una gara ricca di pathos… non per quanto concerne il punteggio però. Borna Coric ha infatti dominato contro Chardy nell’incontro che è valso il primo punto ai croati, ma sul 4-3 in suo favore al terzo set, un medical time-out ha ...