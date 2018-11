Copa Libertadores 2018 | Tevez attacca | Vergogna | volevano obbligarci a giocare

Copa Libertadores River-Boca - l’appello della Conmebol : “sia la finale della pace” - ma forse è troppo tardi : “Vogliamo vivere una finale nel segno della pace e del rispetto per i rivali”, sono le parole di Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol “Un giorno triste per il calcio sudamericano. Il Conmebol è solidale con i giocatori, le loro famiglie e tutte le persone coinvolte. Un evento sportivo si è trasformato in una vergogna“. Lo scrive su twitter Alejandro Dominguez, presidente della Confederazione calcistica ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : match rinviato per incidenti - si gioca oggi. Programma - orario d’inizio e tv : Il Superclasico è stato rinviato a oggi 25 novembre (ore 21.00 italiane). La sfida tra River Plate e Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica), doveva giocarsi ieri ma non si è scesi in campo a causa degli incidenti pre-partita: la Finale del Secolo, il match da urlo di Buenos Aires che deve incoronare la Regina del Continente, è stato rinviato per incidenti. Nel pomeriggio un violento attacco ...

Copa Libertadores – Perez e Lamardo in ospedale - i calciatori del Boca hanno riportato danni alla cornea : Perez e Lamardo, calciatori del Boca Juniors, nell’assalto dei tifosi del River Plate al bus della squadra in trasferta sono stati feriti agli occhi I tafferugli attorno allo stadio Monumental di Buenos Aires hanno provocato la sassaiola contro il pullman del Boca Juniors da parte dei tifosi del River Plate. Prima dell’incontro, valevole per la finale di ritorno della Copa Liberatadores, i supporter della squadra di casa si ...

Copa Libertadores – Le amare parole di Tevez dopo i tafferugli : “ci stanno obbligando a giocare” : Caos alla finale di ritorno della Copa Libertadores, dopo l’attacco al bus del Boca si rischia di non giocare: le amare parole di Carlos Tevez dopo gli attacchi al bus del Boca Junior, prima della finale di ritorno della Copa Libertadores, si è scatenato il caos allo stadio Monumental di Buenos Aires. Alcuni calciatori sono rimasti feriti a causa delle pietre scagliate dai tifosi e per questo la partita è stata più volte rimandata. I ...

Copa Libertadores – Attacco al bus del Boca - scenario sconvolgente negli spogliatoi : i calciatori sono sotto shock [FOTO] : Dopo i tafferugli registrati prima della finale di ritorno della Copa Libertadores, i calciatori del Boca Junior si ‘rifugiano’ negli spogliatoi: lo scenario è sconvolgente Uno scenario davvero sconvolgente quello che si sta vivendo in queste ore al Monumental. Lo stadio che questa sera avrebbe dovuto ospitare alle 21 (ore italiana) la finale di ritorno della Copa Libertadores tra Rives Plate e Boca Junior per ora ha visto solo ...

Copa Libertadores – Sassi contro il pullman del Boca Junior - feriti alcuni calciatori : Si sta trasformando in una guerriglia urbana il pre-partita della finale di ritorno della Copa Libertadores: il pullman del Boca Junior preso a sassate dai tifosi avversari Disordini e feriti, anche tra i giocatori. La finale di ritorno della Copa Libertadores è in forse dopo quanto accaduto all’esterno dello stadio di Buenos Aires, il Monumental: a partire dall’arrivo del pullman che portava la squadra del Boca Junior, ...

