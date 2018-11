Contro la violenza sulle donne calendario con 12 avvocati modelle

Giornata Contro la violenza sulle donne - Tajani in conferenza stampa con il rossetto sotto l'occhio : Il tratto di rossetto rosso sotto l'occhio, segno distintivo della campagna contro i femminicidi #nonènormalechesianormale , nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è apparso ...

L’Eliminazione della Violenza Contro le Donne è un traguardo per ciascuno di noi : La Violenza contro le Donne è un fenomeno devastante che colpisce una donna su 3 a livello mondiale. Questo significa che il 35% delle Donne subiscono una qualche forma di Violenza fisica e/o sessuale. In molti casi, partner o membri della famiglia sono responsabili delle violenze. Si tratta di una pandemia che non conosce vincoli economici o sociali visto che riguarda Donne e ragazze di tutti i continenti, sia nei paesi sviluppati che in ...

Giornata Nazionale Contro la Violenza di genere - migliaia di donne in piazze per "Non una di Meno" : Roma - Un segno rosso sulle guance per ricordare il sangue delle violenze, tanta rabbia e 106 palloncini rosa lanciati in cielo a ricordo delle donne vittime di Violenza maschile nel 2018. La manifestazione con corteo promossa a Roma dal Coordinamento 'Non una di meno' ha registrato un buon numero di presenze (circa 10 mila secondo gli organizzatori al momento della partenza da Piazza della Repubblica), con tante donne arrivate nella ...

#NONSOLOGGI : Tutte le iniziative per la Giornata Contro la violenza sulle donne e per la tutela delle vittime vulnerabili : Spettacoli, convegni, dibattiti e campagne di sensibilizzazione. Consiglio regionale, Questura di Torino, Regione Piemonte e Associazioni del territorio si uniscono per offrire un articolato ...

25 novembre : la giornata mondiale Contro la violenza sulle donne. Ecco il contributo di Grazia Di Michele - “La gente che parla”. : [embed]https://youtu.be/Vr3e3e2Kxsk[/embed] Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La cantautrice Grazia Di Michele, da sempre impegnata su temi sociali, ha scritto la canzone “La gente che parla”. Grazia ha eseguito per la prima volta questa canzone dal vivo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo il 16 novembre scorso, in occasione della finale Fiat Music. Lei ha suonato il Merlin, una piccola chitarra, ed era ...

La violenza Contro le donne non ha passaporto : ... che ha scelto la data del 25 novembre per ricordare il sacrificio di Patria, Minerva e Maria Teresa, tre sorelle che, a causa della loro militanza politica contro il regime del dittatore dominicano ...

25 novembre 2018 - Giornata Contro la violenza sulle donne. Se anche tu vuoi dire basta : Secondo gli ultimi dati, il 35 per cento delle donne nel mondo ha subito violenza fisica o sessuale . Nel 38 per cento dei casi di femminicidio e nel 30 per cento dei casi di violenza il colpevole è il partner. Lo confermano i recenti casi di Savona e ...

Radja Nainggolan - polemica per il calciatore testimonial Contro la violenza sulle donne : "Ha picchiato la moglie" : Sui social network è scoppiata la polemica dopo che la pagina Facebook ufficiale di Lega Serie A ha postato una foto del calciatore belga di origini indonesiane Radja Nainggolan - da quest'anno nell'Inter dopo diverse stagioni alla Roma - che aderisce alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.Il centrocampista, come tutti gli aderenti all'iniziativa, si mostra con il segno rosso sullo zigomo, ma moltissimi utenti si sono ...

25 Novembre Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle donne : 32 femminicidi nei primi 9 mesi del 2018 : Lanciata anche la campagna bipartisan 'Non è normale che sia normale' presentata dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, a cui hanno aderito uomini e donne del mondo dello spettacolo e della ...

Giornata mondiale Contro la violenza sulle donne - 32 femminicidi solo nel 2018 : Sono ancora troppe le donne vittime di soprusi anche se sono leggermente in calo i cosiddetti reati-spia: maltrattamenti in famiglia, stalking, percosse, violenze sessuali. Merito del coraggio di dire basta: sono aumentate infatti le denunce