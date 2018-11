Contraccezione | cosa accade se si dimentica di prendere la pillola

dilei

: @piccolapini La contraccezione in generale ed in quanto tale è una cosa, la specifica protezione dalle malattie ven… - trollo95399292 : @piccolapini La contraccezione in generale ed in quanto tale è una cosa, la specifica protezione dalle malattie ven… - Bruttilde : @AG_AleGavi @piccolapini @pdnetwork Nah, è bastato dare un'occhiata al suo profilo. ?? (Certo che però voi fan di Ca… - EnricoColtri1 : Grazie @piccolapini, sapere che in questo disastro c'è ancora chi si occupa di cose davvero importanti ma molto poc… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Per essere efficace laanticoncezionale va assunta tutti i giorni alla stessa ora.rla significa mettere a rischio la capacità diSecondo quanto evidenziato dai ginecologi lapuò essere assunta un ritardo massimo di 12 ore rispetto all’ora abituale in cui viene presa. In questo caso non è presente il rischio di gravidanza, in caso contrario la possibilità di rimanere incinta aumenta a seconda del periodo del mese in cui ci si trova.Fra il primo e il settimo giorno di assunzione (ossia nella prima settimana), il rischio di concepire è maggiore, per questo motivo è importante utilizzare un metodo contraccettivo aggiuntivo, come ad esempio il profilattico, e assumere due compresse nello stesso giorno, continuando poi alasino a quando il blister non sarà terminato.Fra l’ottavo e il quattordicesimo giorno (ossia ...