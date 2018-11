Conte e la cena con Juncker | «Dialogo per evitare la procedura | nessuna rinuncia»  «Non

Conte-Juncker - a cena tartare di orata - vitello ai funghi e gelato alla meringa : tartare di orata e carne di vitello nel menù della cena al Palais Berlaymont di Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker, il vicepresidente della commissione Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari Economici Pier Moscovici. È quanto ...

Finita la cena di Conte e Tria con Juncker |Il premier : "Non litighiamo - we are friends" : C'è grande attesa per l'incontro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la manovra economica italiana e i paletti imposti dalla Ue. "La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono convinto che potremo trovare un accordo".

Conte alla cena con Juncker : «Non litighiamo - siamo amici» : Il negoziato in realtà parte in salita: Conte porta in dote a Bruxelles non una correzione dei saldi ma la rassicurazione che il deficit si fermerà sotto il 2,4%. La Commissione invece chiede una riduzione del disavanzo...

"Attesa per la cena tra Juncker e Conte a Bruxelles". Le preoccupazioni di Bobo : "Dall'incontro di questa sera tra il premier Conte e Junker ci aspettiamo tanto", ha detto il vice Luigi Di Maio, a Palermo. Fermo restando che per di Maio reddito di cittadinanza e riforma della ...

Salvini : spero utile cena Conte-Juncker - Ue ha bisogno Italia : Roma, 24 nov., askanews, - 'Non credo che a Bruxelles si preoccupino dello zero virgola, all'Europa serve un'Italia che cresce. E sanzioni e ricatti non servono nè all'Italia nè all'Ue'. Lo ha detto ...