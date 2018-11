Conte | dialogo con Ue indispensabile ma non rinunciamo a misure

Legge di Bilancio : Conte - dialogo con Ue continua - non possiamo rinunciare a misure : Nonostante le idee differenti sulle ricette di politica economica da applicare, ho constatato che c'è attenzione per la strada di crescita che l'Italia ha deciso di intraprendere. Al presidente ...

Conte dopo incontro con Juncker : "Dialogo - ma no rinunce dall'Italia" | Confido di evitare la procedura d'infrazione" : E' durata meno di due ore la cena di lavoro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra. Il premier: "Non si è discusso di saldi finali" e nemmeno c'è stata "alcuna rinuncia alle riforme qualificanti" del nostro governo.

Manovra - Conte : “Ieri a Juncker ho mostrato la nostra rivoluzione. Clima sereno e dialogo aperto” : “Oggi si parla di Brexit, ma avrò sicuramente qualche scambio. Con chi? Io parlo con tutti. Ieri c’è stato un Clima molto sereno, di confronto e c’è un dialogo aperto. Abbiamo parlato di quello che stiamo facendo: in cinque mesi stiamo rivoluzionando il paese e continueremo a farlo. Non abbiamo parlato di saldi finali, ma delle verifiche che stiamo facendo con le relazioni tecniche e i tecnici, e abbiamo detto quali sono le ...

Salvini : "Bene Conte. Dialogo" Juncker : "Non c'è guerra Ue-Italia" : Il vicepremier, Matteo Salvini, ha commentato l'esito della cena a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker: "Bene Conte. Dialogo e buon senso nell'interesse dell'Italia, nessun passo indietro ma la voglia di valutare bene tempi e numeri di spese e investimenti" Segui su affaritaliani.it

Manovra - Conte : “Incontro non risolutivo. Confido che il dialogo porti a evitare procedura di infrazione” : “Non si è discusso di saldi finali, ma si è discusso semplicemente in clima di rispetto reciproco. Da parte dell’Italia c’è pieno rispetto delle istituzioni comunitarie e da parte loro c’è pieno rispetto delle istituzioni italiane. Questo incontro non è stato risolutivo, ha ribadito, nel rispetto reciproco, l’apertura di questo dialogo, dobbiamo mantenere il dialogo aperto e continuare a dialogare ...

Conte : soddisfatto da dialogo con Ue - confido eviti procedura - : L'incontro, a cui hanno partecipato anche anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il vicepresidente della Commissione responsabile per l'Euro, Valdis Dombrovskis, e il commissario Ue agli ...

Conte e la cena con Juncker : «Dialogo per evitare la procedura - nessuna rinuncia» «Non litighiamo - We are friends» : video : Conte cena a Bruxelles con Tria, Juncker, Moscovici e Dombrovskis: «Spero che il dialogo eviti la procedura di infrazione»

Manovra - Salvini : "Bene Conte. Dialogo" : 6.54 "Bene Conte. Dialogo e buon senso nell'interesse dell'Italia, nessun passo indietro ma la voglia di valutare bene tempi e numeri di spese e investimenti". Questo il commento del ministro dell'Interno e vice premier, Salvini, sulla cena di laovoro tra il premier, Conte, e il presidente della Commissione europea, Juncker, a Bruxelles.

Legge di Bilancio : Conte - confido dialogo porti a evitare procedura : Bruxelles, 24 nov 22:27 - , Agenzia Nova, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo dalla cena con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, il ministro all'Economia Giovanni Tria e i commissari Ue Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, si è detto fiducioso che il dialogo con l'Europa possa portare a evitare la procedura di infrazione. "I tempi , della ...

Manovra - Conte da Juncker per strappare una procedura «morbida» sul debito. «Aperto un dialogo» : We are friends», ha detto sorridendo il premier italiano accolto dal presidente Juncker nella sede della Commissione europea prima di una cena a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Economia ...

Bruxelles - due ore di incontro Conte-Juncker |Il premier : "Dialogo - ma no rinunce dall'ItaliaConfido di evitare la procedura d'infrazione" : E' durata meno di due ore la cena di lavoro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra. Il premier: "Non si è discusso di saldi finali" e nemmeno c'è stata "alcuna rinuncia alle riforme qualificanti" del nostro governo.

Bruxelles - due ore di incontro Conte-Juncker |Il premier : "Dialogo - ma no rinunce dall'Italia" : E' durata meno di due ore la cena di lavoro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra. Il premier: "Non si è discusso di saldi finali" e nemmeno c'è stata "alcuna rinuncia alle riforme qualificanti" del nostro governo.

Cena tra Conte - Tria e Juncker «Non si è parlato di saldi - il dialogo eviterà l’infrazione» «We are friends» - Il video : Il primo ministro ha detto così ai giornalisti mentre fotografavano la stretta di mano con il presidente della Commissione Ue a palazzo Berlaymont

Manovra - Conte : con Ue dialogo aperto : 22.23 "L'incontro ha ribadito l'apertura di un dialogo in un clima di rispetto reciproco, dobbiamo continuare a dialogare". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel punto stampa a Bruxelles dopo la cena con il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker. "Sono soddisfatto",aggiunge Conte. "Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni per avvicinare i rispettivi punti di vista ecercare una soluzione di prospettiva", dice un portavoce della ...