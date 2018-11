Concerti a Roma | da Bennato a Zarrillo | da Jesse Davis ai KVB | da Carletti a Citarella

Concerti - Kraftwerk : due date a giugno a Roma. Le prime informazioni sui biglietti : ... venerdì 23 novembre: l'apertura delle porte è fissata per le 19,30, mentre l'inizio degli spettacoli è previsto per le 21. Già passati con il loro show in 3D lo scorso 7 giugno da Taranto, in ...

Thirty Seconds to Mars - quattro Concerti in Italia a luglio : si parte il 3/07 a Roma : Un nuovo nome bisogna ora aggiungere alla lista delle band che suoneranno in Italia nell'estate 2019: nel mese di luglio si terranno i concerti dei Thirty Seconds to Mars che si esibiranno nel nostro Paese con ben quattro appuntamenti dal vivo. 3 luglio, Roma, Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica) 4 luglio Padova, Gran Teatro Geox (Arena Live) 6 luglio, Pistoia, Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) 7 luglio Barolo, Collisioni ...

I Concerti di Alessandra Amoroso triplicano a Milano e Roma : info e biglietti in prevendita : I concerti di Alessandra Amoroso si fanno sempre più numerosi. Il tour per 10 cresce, proprio a ridosso della certificazione platino per l'album, con nuove date a Roma e Milano dopo i sold out già annunciati per una buona parte della tournée. L'artista di Galatina sarà quindi a Milano il 10 marzo, oltre che il 1° e 2 aprile, e a Roma, nella nuova data del 3 maggio che va ad aggiungersi a quelle del 20 e 21 marzo già presenti in calendario. ...

Jack Savoretti in tour nel 2019 - 3 Concerti in Italia da Padova a Roma e Milano : biglietti in prevendita : Jack Savoretti in tour nel 2019 farà tappa anche in Italia per tre serate in programma nel mese di aprile nei teatri e nei club della penisola. Il 16 aprile 2019, Jack Savoretti sarà in concerto al Gran Teatro Geox di Padova per spostarsi a Milano il 17 aprile per un evento al Fabrique. Il 18 aprile sarà all'Atlantico live di Roma per chiudere la mini tournée Italiana. I biglietti per Jack Savoretti in tour nel 2019 in Italia saranno ...

Al via la prevendita generale per i Concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info e prezzi dei biglietti per Milano e Roma : La prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia è finalmente partita. Dopo l'apertura delle disponibilità esclusive per gli utenti di Virgin Radio, sono ora messi a disposizione i tagliandi di ingresso per assistere ai live in programma a Milano e Roma. Le disponibilità rimanenti dalla prevendita esclusiva sono ora a presenti sulle piattaforme ufficiali TicketOne e TicketMaster, a partire dalle 9 del 16 novembre e per le date del 12 ...

Benji & Fede : ecco chi saranno gli ospiti dei Concerti di Milano e Roma : Il 16 e il 25 novembre The post Benji & Fede: ecco chi saranno gli ospiti dei concerti di Milano e Roma appeared first on News Mtv Italia.

Annunciati i Concerti di Baby K a Milano e Roma in attesa del nuovo album Icona : Dopo un’altra estate di successi, Baby K è pronta per tornare con un nuovo album il prossimo 16 novembre. Si intitola “Icona”, e conterrà dieci tracce in cui saranno presenti tre featuring. “Ho voluto intitolare così il mio nuovo album perché credo che oggi, per via dei social, tutti vogliano diventare icone, protagonisti indiscussi di una vetrina digitale”, ha rivelato l’artista in merito al nuovo album. Baby K ha collezionato grandi ...

Ultimo a Roma - 2 Concerti al Palalottomatica il 1° e il 2 novembre : info utili sul ritiro di biglietti e pacchetti Vip : Ultimo a Roma, terrà due concerti al Palalottomatica giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018. I primi due concerti di Ultimo nei palasport sono in programma nella sua città Natale per domani e per dopodomani. A seguire, l'artista è atteso al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 4 novembre. I VIP Package per i concerti in programma al Palalottomatica di Roma l'1 e il 2 novembre e al Mediolanum Forum di Assago (Mi) il 4 novembre acquistati on ...

Massive Attack in Italia nel 2019 : biglietti in prevendita per i Concerti a Milano - Roma e Padova : I Massive Attack in Italia nel 2019 terranno tre concerti in programma nel mese di febbraio. Le location sono quelle del Mediolanum Forum di Assago (Milano), del Palalottomatica di Roma e della Kioene Arena di Padova, le date sono rispettivamente quelle del 6, dell' 8 e del 9 febbraio prossimi. Il tour Italiano dei Massive Attack farà tappa a Milano il 6 febbraio per spostarsi a Roma l'8 febbraio e a Padova il 9 febbraio nell'ambito del ...

I Massive Attack tornano in Italia : info e dettagli sui Concerti di Milano - Roma e Padova : I Massive Attack tornano in Italia per le date di Milano, Roma e Padova con il tour che celebra l’uscita del loro disco ‘Mezzanine’ I Massive Attack tornano in Italia con tour che celebra l’anniversario dell’uscita del loro disco MEZZANINE. Il tour farà tappa in Italia con tre imperdibili concerti il 6 febbraio 2019 a Milano (Mediolanum Forum), l’8 febbraio a Roma (Palalottomatica) e il 9 a Padova (Kioene ...

Scaletta dei Thegiornalisti a Roma - orari e ritiro biglietti per i Concerti del 27 e 28 ottobre al PalaLottomatica : Dopo la data zero di Vigevano, il debutto ufficiale a Torino e gli appuntamenti di Bologna e Firenze, è tempo di doppietta per i Thegiornalisti a Roma, con due date consecutive al PalaLottomatica sabato 27 e domenica 28 ottobre per il Love Tour. A poco più di un anno dal debutto nel palazzetto Romano con un concerto ricco di ospiti nella primavera del 2017, la band di Tommaso Paradiso torna sul palco della propria città con lo show a supporto ...

Halloween 2018 Roma : cosa fare tra eventi - feste - Concerti : Halloween 2018 a Roma cosa fare? Scopriamo alcune delle proposte per festeggiare a Roma la notte del 31 ottobre tra suggestivi eventi per grandi e bambini (elenco in continuo aggiornamento). SCOPRI TUTTO SU #Halloween Halloween 2018 Roma cosa fare: il Forte Prenestino Torna per il terzo anno consecutivo l’evento underground della capitale che in questa edizione vede la partecipazione del collettivo inglese Zion Train che ...

Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 Concerti da Milano a Roma e Verona : biglietti in prevendita : Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti tra maggio e luglio. Con il lancio del nuovo disco di inediti dal titolo Down The Road Wherever, anticipato dal singolo Good On You Son, Mark Knopfler annuncia 7 live in Italia attesi dal 10 maggio prossimo. Il 10 maggio, l'artista sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), unica data attesa in un palazzotto dello sport a maggio. La tournée Italiana riprenderò il 13 luglio con un ...

Scaletta e ingressi per i Concerti di Claudio Baglioni a Roma : info utili - ultimi biglietti e ritiro pacchetti : Continuano i concerti di Claudio Baglioni a Roma, con la prima data in programma per Al Centro - Arene Indoor che lo porterà in giro per l'Italia fino alla primavera del 2019. La prima al Palalottomatica è in programma il 19 ottobre, con inizio del concerto previsto per le ore 21. Coloro che hanno acquistato il biglietto con ritiro sul luogo dell'evento dovranno presentarsi in cassa con la copia della ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un ...