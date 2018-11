Colpo della marmotta a bancomat | caccia ai malviventi

Serie B - Colpo del Carpi a Padova - il Venezia regola il Brescia. Livorno-Cittadella 0-0 : Il sabato pomeriggio di Serie B è molto veneto, con la vittoria del Venezia sul Brescia per 2-1, nonostante un tempo e mezzo di inferiorità numerica, con il pari del Cittadella a Livorno, ma pure con ...

Colpo della Marcuzzi : Giorgio e Gemma potrebbero sbarcare a L'Isola dei Famosi (rumors) : Quest'anno gli autori de "L'Isola dei Famosi" hanno promesso che sarà formato un cast stellare. E già i primi nomi che circolano ci fanno pensare che non sarà solo una promessa. In questi giorni si è aggiunto anche il nome di Giorgio Manetti, ex protagonista del Trono Over nonché ex dell'attuale star del programma di Maria De Filippi, Gemma Galgani. Non è la prima volta che i personaggi di Uomini e Donne diventano partecipanti di reality show. ...

Basket - Serie A : Colpo Milano a Venezia. I risultati della settima giornata : Dopo sette giornate il campionato di Serie A ha trovato la sua regina, del tutto provvisoria. E' uscita dalla sfida tra le due squadre, Milano e Venezia, finora con la casella sconfitte ancora ...

Colpo in via della Spiga : 300mila euro di capi ?portati via in 90 secondi : Determinati, organizzati e rapidi. Così una banda di ladri è riuscita a mettere a segno un Colpo grosso nel quadrilatero della moda. In meno di 90 secondi sono stati rubati una settantina di piumini e coprispalle, per un valore totale di 300mila euro.Nella notte tra il 16 e il 17 novembre, alle 2.40, l'allarme ha segnalato un'intrusione nella boutique Moorer, nella centralissima via della Spiga. La polizia e la vigilanza privata, giunte sul ...

Milano - Colpo grosso al Quadrilatero della Moda : rubati 300mila euro di piumini in 90 secondi : In azione 4 professionisti del furto, i proprietari del negozio derubato: "Non immaginavamo che un luogo così blindato potesse essere così facilmente attaccabile"

Tale e quale show - Colpo bassissimo di Carlo Conti alla pupilla della De Filippi : la umilia in diretta : La terza puntata di Tale e quale show con Carlo Conti è andata in onda all'insegna della tensione e del nervosismo. A scatenare la bagarre è stato lo stesso conduttore che si è inventato un colpo ...

Riccardo Magherini - pg della Cassazione chiede la conferma della condanna per omicidio Colposo per tre carabinieri : confermare la condanna per omicidio colposo dei tre carabinieri per la morte di Riccardo Magherini. È la richiesta del sostituto pg della Cassazione Felicetta Marinelli, nella sua requisitoria davanti alla IV sezione penale, chiamata a esprimersi sulla sentenza della corte d’appello di Firenze del 19 ottobre dello scorso anno per la morte del quarantenne ex calciatore, in strada a Firenze, durante un controllo la notte del 3 marzo 2014. ...

Calciomercato Genoa - vicino il primo Colpo della sessione invernale : Preziosi pronto a spendere : Calciomercato Genoa, il presidente del Grifone si appresta a piazzare il primo colpo della finestra invernale di gennaio Calciomercato Genoa, il patron Preziosi è pronto a spendere per risollevare le sorti della squadra attualmente in un momento no dopo un ottimo inizio. La rosa di Juric è già competitiva, ma a gennaio dovrebbe arrivare un nuovo acquisto a rimpolpare il roster Genoano. La stampa brasiliana parla infatti di accordo ad un ...

Seehofer lascia la guida della Csu Colpo letale al governo Merkel? : Dopo settimane di tira e molla Horst Seehofer si è dimesso da presidente della Csu ma resta ministro. L'Spd però continua a premere per il suo addio e la Grande Coalizione torna a rischio Segui su affaritaliani.it

F1 - Colpo gobbo della Ferrari : si valuta l’ingaggio di un pilota al corrente dei segreti della Mercedes : La scuderia di Maranello valuta la possibilità di ingaggiare Pascal Wehrlein come development driver, sfruttando le conoscenze Mercedes del tedesco Completata la line-up del 2019 con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, la Ferrari adesso si concentra sul ruolo di development driver con l’obiettivo di sostituire il partente Kvyat. LaPresse/Photo4 Il russo infatti tornerà alla Toro Rosso nella prossima stagione, lasciando libero un ...

Calciomercato : in arrivo il primo Colpo della Juventus per 50 milioni [NOMI - FOTO - DETTAGLI] : 1/6 LaPresse/Fabio Ferrari ...

MotoGP : Valentino Rossi deve smettere? La caduta a Sepang un brutto Colpo ma la prestazione della gara malese smentisce i detrattori : Nell’era social si è abituati a valutare con estrema superficialità. Talvolta basta un titolo di una condivisione Facebook per sparare a zero. Si parla di sport, in questo caso di motociclismo, e sul banco degli imputati c’è Valentino Rossi. Il “Dottore“, a secco di titoli iridati in MotoGP da ormai un decennio, non ne vuol proprio sapere di attaccare il casco e la tuta al chiodo e, nonostante le quaranta primavere siano ...

Colpo al Caffè della Piazzetta - un testimone vede tutto. Inseguimento con la polizia : Arezzo, 2 novembre 2018 - Colpo nella notte al Caffè "La Piazzetta" in piazza San Giusto . Quatto incappucciati, a bordo di un furgonato, con una mazza hanno spaccato il vetro dell'entrata posteriore, ...

Juventus - pronto il Colpo Pogba : il piano della società : Juventus-Pogba è un matrimonio che può essere celebrato: un ritorno di fiamma voluto da entrambe le parti. Il sogno nel cassetto del francese sarebbe quello di ritornare a far parte del gruppo bianconero. Difficile però sarà riuscire a convincere il Manchester United, che non vuole svendere il giocatore e soprattutto non vuole perderlo nella sessione […] L'articolo Juventus, pronto il colpo Pogba: il piano della società proviene da Serie A ...