Classifica Mondiale costruttori F1 2018 | Mercedes dominatrice con 84 punti di vantaggio

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton conclude con 88 punti di vantaggio su Vettel. Raikkonen terzo : L’undicesimo successo stagionale ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, consente a Lewis Hamilton di chiudere in bellezza questo campionato del mondo di F1 e confermandosi dominatore dell’annata, a quota 408 punti, 88 in più del suo rivale Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, con il secondo posto della gara odierna, conclude in senso positivo un’annata nella quale i momenti difficili non sono mancati. Da notare anche ...

Rugby - Ranking Mondiale (20 novembre 2018) : la Classifica aggiornata. Gli uomini scendono al 14° posto - donne stabili al settimo : La finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby è ormai giunta agli sgoccioli: siamo infatti alla vigilia dell’ultimo fine settimana buono per modificare il Ranking Mondiale della palla ovale, che certamente anche sabato prossimo subirà variazioni in base ai risultati che verranno fuori dagli incontri. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile, contro la Nuova Zelanda, che con quella femminile, ...

MotoGp – Dovizioso consolida la 2ª posizione - Rossi chiude terzo : la Classifica piloti finale del Mondiale 2018 : La caduta di Viñales permette a Valentino Rossi di difendere la terza posizione nella classifica piloti, seconda posizione per Dovizioso dietro il campione del mondo Marquez Marc Marquez già campione del mondo da settimane, restava da decidere il terzo posto della classifica finale di MotoGp, andato a Valentino Rossi dopo la caduta di Maverick Viñales in Spagna. Andrea Dovizioso vince e accorcia sullo spagnolo della Honda, chiudendo alla ...

Rugby - Ranking Mondiale (12 novembre 2018) : la Classifica aggiornata. Uomini al 13° posto - donne settime : La finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby è ormai giunta a metà del programma: ci saranno altri due fine settimana per modificare il Ranking Mondiale della palla ovale, che certamente subirà variazioni in base ai risultati che verranno fuori dagli incontri del 17 e del 24 novembre. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile, contro Australia e Nuova Zelanda, che con quella femminile, contro il ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : la Mercedes vince il titolo - la Ferrari si arrende : La Mercedes ha conquistato il Mondiale costruttori F1 2018 e ora vanta 67 punti di vantaggio sulla Ferrari, la Red Bull è terza mentre la Renault e la Haas sono in lizza per il quarto posto. Classifica Mondiale costruttori F1 2018: SCUDERIA PUNTI Mercedes 620 Ferrari 553 Red Bull 392 Renault 115 Haas 90 McLaren 62 Force India 47 Sauber 42 Toro Rosso 33 Williams 7 Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton vola a +81 su Vettel - Raikkonen terzo : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Brasile 2018 e ha ulteriormente allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti che ha già matematicamente conquistato. Il pilota della Mercedes ora vanta 81 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen invece è terzo con 14 lunghezze di margine su Valtteri Bottas e 17 su Max Verstappen in vista dell’ultima gara. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA SCUDERIA PUNTI 1. Lewis ...

Mobilità del futuro : Cina guida la Classifica Mondiale - Italia fanalino di coda. Mancano infrastrutture e leggi : Italia nelle retrovie della classifica mondiale della Mobilità del futuro. infrastrutture inadeguate e quadro normativo arretrato sono i principali ostacoli allo sviluppo di car sharing, auto ...

Classifica Mondiale MotoGP - GP Malesia 2018 : Marc Marquez trionfa anche da campione del mondo - Dovizioso matematicamente secondo : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

Classifica Mondiale Moto3 2018 : Jorge Martin è campione del mondo - Marco Bezzecchi in seconda piazza dopo il GP a Sepang : A Sepang il destino della minima cilindrata si è compiuto. Jorge Martin (Honda) è campione del mondo di Moto3. Lo spagnolo ha vinto il penultimo round iridato in Malesia e, approfittando del quinto posto di Marco Bezzecchi (KTM), ha concluso i giochi. Un successo meritato quello dell’iberico che gli permette così di affrontare l’ultimo round di Valencia in grande tranquillità. Un vero peccato per Bezzecchi, che comunque ha lottato ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in vetta con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari dopo il GP del Messico : Mancano due gare al termine e la Ferrari con 55 punti di ritardo dalla Mercedes ancora ci spera anche se è davvero difficile. Le Frecce d’Argento hanno anche questo titolo in mano dopo il trionfo nella graduatoria riservata ai piloti di Lewis Hamilton. In Brasile ed Abu Dhabi vedremo come andrà a finire. Classifica Mondiale costruttori 2018 1 Mercedes 585 2 Ferrari 530 3 RED BULL RACING TAG HEUER 362 4 RENAULT 114 5 HAAS Ferrari 84 6 ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton campione del mondo! Sebastian Vettel rafforza la seconda piazza dopo il GP del Messico : Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera. Il pilota britannico della Mercedes, con il quarto posto odierno in Messico il contemporaneo secondo di Sebastian Vettel, si è portato a casa l’iride 2018 con pieno merito, chiudendo la partita al secondo tentativo, dopo non esservi riuscito ad Austin. Un successo meritato per un pilota che ha saputo essere costante e solido ogni weekend. Classifica Mondiale piloti F1 ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Messico 2018 Città del Messico : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Messico 2018 Città del Messico: Hamilton a un passo dal titolo, la Ferrari insegue la Mercedes(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Classifica Mondiale MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez al terzo “zero” dell’anno - Dovizioso allunga su Rossi e Vinales si avvicina : La Classifica generale del Mondiale MotoGP 2018 non vede particolari scossoni in vetta, anche perchè Marc Marquez ha già conquistato il suo titolo iridato, per cui il ritiro odierno non gli toglie certo il sorriso. Andrea Dovizioso invece, con il terzo posto di oggi allunga a +15 nel confronto diretto per il secondo posto con Valentino Rossi, mentre lo stesso distacco lo ha ora Maverick Vinales nei confronti del suo compagno di scuderia, grazie ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia conserva il suo vantaggio su Miguel Oliveira dopo il GP di Phillip Island : Perde un solo punto Francesco Bagnaia nel confroto iridato in Moto2 con il portoghese Miguel Oliveira. Sono 36 le lunghezze di vantaggio di “Pecco” nei confronti del lusitano, nonostante il 12° posto del GP d’Australia. Per il centauro piemontese la possibilità nel prossimo appuntamento in Malesia di chiudere i giochi. Classifica Mondiale 2018 Moto2 (TOP-10) Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco ...