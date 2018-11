Circeo | voragine sulla Pontina Si cerca una persona

Voragine sulla Pontina per il maltempo : paura al Circeo - un disperso video|foto : Era a bordo di un’auto sulla Pontina nei pressi di San Felice Circeo , all’altezza di San Vito. Il cedimento forse causato dalle piogge

San Felice Circeo . Voragine sulla Pontina : uomo trascinato via dalla furia dell’acqua : Il maltempo imperversa sulla provincia di Latina dove un improvviso smottamento del terreno, causato molto probabilmente dalle piogge e dal

Si apre voragine sulla Pontina per il maltempo : paura al Circeo - ci sono dispersi Video : Erano a bordo di un’auto sulla Pontina nei pressi di San Felice Circeo , all’altezza di San Vito. Il cedimento forse causato dalle piogge

Voragine al Circeo - si temono dispersi : Paura sulla via Pontina. Un'enorme Voragine si è aperta in località San Vito di San Felice Circeo , Latina,, coinvolgendo un'autovettura. I vigili del fuoco stanno intervenendo e sono in corso ...