Circeo - voragine sulla Pontina. Si cerca una persona

Voragine sulla Pontina - a San Felice Circeo. Disperso un uomo : I vigili del fuoco stanno cercando un uomo che risulta Disperso in seguito alla smottamento della via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo. Secondo il racconto fatto da alcuni testimoni ai soccorritori, l'uomo sarebbe stato trascinato via dall'acqua, ma al momento i vigili del fuoco non hanno trovato il corpo. L'auto finita all'interno dell'enorme Voragine è stata recuperata ed è vuota.