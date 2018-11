Ci devo mettere 1 minuto e 35 Ma non ce la fa | paura in studio

Ocse : “Italia non cancelli la riforma Fornero”. Di Maio replica : “Non si devono intromettere” : L'Ocse si appella all'Italia e chiede di non cancellare la riforma Fornero delle pensioni. Dura la replica del governo, affidata al vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: "L’Ocse non deve intromettersi nelle scelte di un Paese sovrano. Il superamento della legge Fornero è nel contratto e verrà realizzato".Continua a leggere