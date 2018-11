Chiuso confine Usa-Messico Lacrimogeni sui migranti

ilgiornale

(Di lunedì 26 novembre 2018) Altissima tensione tra Washingon e Città del. Gli Stati Uniti hannoilal traffico di veicoli tra San Diego e Tijuana, dopo l'arrivo di migliaia dialle frontiere. Un gruppo ditra coloro che avevano lanciato l'assalto alla barriera alsono riusciti a scavalcare la recinzione. Gli agenti Usa hanno lanciato gas, costringendone una gran parte a tornare indietro.E gli scontri sono arrivati dopo le parole dure del presidente Usa, Donald Trump: "Aialmeridionale non sarà permesso di entrare negli Stati Uniti fino a quando le loro richieste non saranno approvate singolarmente nei tribunali", ha twittato il tycoon. "Rimarranno tutti in", ha tuonato. Al momento si sono radunati oltre 5.000centro-americani, la stragrande maggioranza honduregni.