Chievo | Pellissier | ' Ritrovato il nostro spirito Ho voglia di riscatto'

Chievo - Pellissier attacca Ventura : ''Voleva andare via da quando è arrivato'' : Acque agitate in casa Chievo, per via delle dimissioni presentate da Gian Piero Ventura dopo il pareggio casalingo di ieri contro il Bologna.A prendere la parola in questo momento così delicato è Sergio Pellissier, bandiera dei veronesi e capitano di mille battaglie, che sfoga tutta la sua rabbia per i pessimi risultati della squadra e critica aspramente la dimissioni a sorpresa di Ventura.Una stagione nata subito sotto una cattiva stella per il ...

Chievo - Pellissier distrugge Ventura : “in 22 anni di carriera non avevo mai visto una cosa simile” : L’attaccante del Chievo non le ha mandate a dire a Ventura, colpevole di volersene andare fin dal suo arrivo a Verona Parole durissime, di un capitano ferito. Sergio Pellissier non è tipo che le manda a dire, ha fatto così anche in questa occasione, scagliandosi contro Gian Piero Ventura. CM/Paola Garbuio/LaPresse Le dimissioni dell’ex ct della Nazionale italiana, arrivate dopo il pari con il Bologna, non sono andate giù ...

Chievo - Pellissier : 'Sempre bello far gol - è il mio lavoro. Però vorrei vincere' : Sergio Pellissie r, attaccante e capitano del Chievo Verona , ha commentato così la rete contro il Milan ai microfoni di Sky Sport : 'Fare gol è sempre bello, questo è il mio lavoro. Mi piacerebbe segnare e vincere, piuttosto che perdere. Mi auguro di poterne fare ancora tanti altri'.