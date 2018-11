Che fine ha fatto Adailton? La carriera da allenatore

calcioweb.eu

: Posso andare ovunque ma niente mi fa tremare i polsi come quando vado nelle scuole di Barra. Là ci sta il futuro de… - annatrieste : Posso andare ovunque ma niente mi fa tremare i polsi come quando vado nelle scuole di Barra. Là ci sta il futuro de… - dellorco85 : Nella legge @Mov5Stelle che modifica il #codiceDellaStrada, depositata alla Camera, è stato inserito e regolamentat… - MatteoRichetti : Gli italiani vi stanno beccando. Stanno capendo il giochetto che fate. Dite che votate contro perché non vi basta,… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Adaílton Martins Bolzan, meglio noto come Adaílton , è un ex calciatore edi calcio brasiliano. Ha dichiarato di aver scelto la maglia del Bologna numero 85 in quanto anno di nascita della fidanzata e di aver superato la delusione per non essere mai stato convocato in Nazionale maggiore dopo esservi stato molto vicino alladegli anni novanta. Nel 2014 smette di giocare e frequenta un corso di. Nel luglio 2017 comincia il corso daa Coverciano che consente di allenare in Serie D. Nella stagione 2017-2018 è vicealla Virtus Verona, la terza squadra di Verona, in serie D astagione promossa in serie C.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articolo Cheha? Lada...