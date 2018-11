Champions League Valencia | Piccini convocato per la sfida con la Juventus

lanotiziasportiva

(Di domenica 25 novembre 2018) Per ladicon la, Marcelino ha diramato la lista dei convocati. Garay, Cheryshev sono indisponibili. In dubbio Murillo, c’è.Il– tramite il suo portale ufficiale – ha reso noti i convocati del tecnico Marcelino in vista delladi martedì 27 novembre contro la(ore 21:00) all’Allianz Stadium di Torino. Figura nell’elenco anche il difensore italiano Cristiano, mentre nella lista sono rimasti fuori Ezequiel Garay dopo la contusione subita sulla coscia della gamba sinistra in allenamento venerdì scorso e Denis Cheryshev.Inoccupa attualmente la terza posizione con 5 punti ed è reduce dal primo successo al Mestalla per 3-1 contro gli svizzeri dello Young Boys. Nel Gruppo H(9) e Manchester United (7) sono al comando e al momento qualificate. La qualificazione ai ...