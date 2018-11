C’è stato un terremoto di magnitudo 6 3 nell’ovest dell’Iran

Justin Bieber sposato : il matrimonio con Hailey Baldwin C’è stato - ecco la conferma : Justin Bieber si è sposato davvero con Hailey Baldwin: è finalmente arrivata la conferma! Una notizia che forse le fan non si aspettavano, ma Justin Bieber è sposato! Il matrimonio con Hailey Baldwin di cui si è tanto mormorato nei mesi scorsi c’è effettivamente stato. Mancava solo la conferma dei diretti interessati, a dire il […] L'articolo Justin Bieber sposato: il matrimonio con Hailey Baldwin c’è stato, ecco la conferma ...

C’è stato un attacco al consolato cinese di Karachi - in Pakistan : due militari sono morti : Alcuni uomini armati hanno attaccato il consolato cinese a Karachi, la città più popolosa del Pakistan: hanno provato a entrare nell’edificio con l’obiettivo di farsi esplodere, ma sono stati intercettati dai militari che stavano di guardia nei punti di accesso.

Stefano e Benedetta - Silvia lascia tutti a bocca aperta : “C’è stato qualcosa di più” : Gf Vip 2018, Benedetta e Stefano: è amore? Silvia Provvedi sorprende tutti! Cosa c’è davvero fra Stefano Sala e Benedetta Mazza? Ce lo stiamo chiedendo tutti. E alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto il coraggio di palesare il proprio pensiero. Come ha fatto Silvia Provvedi. Senza troppi giri di parole, ha spiegato che […] L'articolo Stefano e Benedetta, Silvia lascia tutti a bocca aperta: “C’è stato ...

Gf Vip - Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini : il tradimento non C’è stato : Lui si dichiara fedele: “Basta falsità, io non ho tradito la mia Giulia”. Stop alla macchina del gossip, la bionda delle Donatella non è stata tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini e non farà la fine di Francesco Monte all’epoca dell’Ignazio Moser e Cecilia Roddiguez – gate: lo apprendiamo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 22 novembre. GF Vip, Giulia Provvedi e Pierluigi ...

Gf Vip - Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini : il tradimento non C’è stato : Lui si dichiara fedele: “Basta falsità, io non ho tradito la mia Giulia”. Stop alla macchina del gossip, la bionda delle Donatella non è stata tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini e non farà la fine di Francesco Monte all’epoca dell’Ignazio Moser e Cecilia Roddiguez – gate: lo apprendiamo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 22 novembre. GF Vip, Giulia Provvedi e Pierluigi ...

Negli ultimi giorni C’è stato un grave attacco informatico contro un erogatore di posta elettronica certificata in Italia : Negli ultimi giorni c’è stato un grave attacco informatico contro un erogatore di posta elettronica certificata in Italia, ha detto il responsabile della sicurezza informatica del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio, Roberto Baldoni. L’attacco

Pierina è morta così - proprio in quel giorno. Per lei non C’è stato nulla da fare. Una tragica e triste casualità : Ogni giorno, in Italia, 9 persone perdono la vita a causa di un incidente stradale. A spiegarlo è Sticchi Damiani, presidente Aci che, durante la giornata dedicata alle vittime della strada (cui tanti parenti si sono riuniti a piazza del Popolo a Roma, domenica 18 novembre, Ndr), ha ribadito quanto ancora ci sia da fare in termini di sicurezza e attenzione. Qualche ora prima di questa manifestazione, a pochi chilometri di distanza, una donna di ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna : Alle 13.48 di oggi c’è stato un terremoto a 4 chilometri da Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini. Secondo una stima provvisoria dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la magnitudo della scossa era compresa tra 4.1 e 4.6: l’ultimo

A Palermo C’è la foto con ministri e capi di Stato - ma Conte si distrae. I fotografi : “Chi sta salutando - Presidente?” : Alla cosiddetta “foto di famiglia”, alla conferenza di Palermo sulla Libia, mancava il generale Khalifa Haftar (presente all’incontro con Conte e Al Sarraj) ma c’erano ministri e capi di Stato: il capo del governo libico, l’inviato dell’Onu per la Libia Ghassan Salamè, il premier russo Dmitri Medvedev, il presidente dell’Egitto Al Sisi, il presidente della Tunisia, Essebsi, il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, il ...

Omicidio Montopoli - C’è la svolta : arrestato 27enne - in casa sua trovata una pistola : Dopo ore e ore di interrogatorio, sono scattate le manette per Denny Scotto, residente nel Pistoiese, accusato del delitto di Giuseppe Marchesano, 27 anni. L’Omicidio risalirebbe a venerdì sera: il ragazzo è stato trovato senza vita dagli amici sabato sul divano di casa.Continua a leggere

F1 - Vettel sconsolato : “non C’è stato niente da fare - contento per il podio di Raikkonen” : Il pilota tedesco ha analizzato il Gp del Brasile, esprimendo la propria amarezza per il risultato ottenuto Un sesto posto davvero anonimo, figlio di una prestazione non all’altezza della Ferrari. Sebastian Vettel chiude con amarezza il Gp del Brasile, a distanza siderale dal vincitore Lewis Hamilton, apparso imprendibile insieme alla Red Bull. photo4/Lapresse Delusione e rabbia nel post gara per il tedesco, intervistato ai microfoni ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati : ‘Rispetto l’amore vero che C’è stato’. La replica del ministro : “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”. Elisa Isoardi cita l’artista Gio Evan (QUI chi è) per annunciare sui social la fine della storia d’amore con Matteo Salvini. Una delle coppie più chiacchierate di sempre (gli Al Bano e Romina 2.0, praticamente) si dice addio e lo fa sapere al ...

Tra il 2016 e il 2017 in Giappone C’è stato il più alto numero di suicidi di minorenni degli ultimi 30 anni : Nell’anno tra il marzo 2016 e il marzo 2017, 250 bambini e ragazzi Giapponesi si sono suicidati, il numero più alto dal 1986, quando i suicidi furono 268. I dati sono stati diffusi dal ministero dell’Istruzione Giapponese e riguardano gli

Elisa Isoardi dice addio a Matteo Salvini : "Con immenso rispetto dell’amore vero che C’è stato. Grazie Matteo" : La conduttrice confessa su Instagram la fine della storia con il fidanzato Matteo Salvini. La coppia stava insieme dal 2015.