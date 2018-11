Cattolica | 31enne strappa a morsi l' orecchio alla fidanzata | arrestato dai Carabinieri

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne di oggi, 25 novembre, non ha affatto placato la brutalità di un uomo di 31 anni originario della provincia di Perugia, il quale ha aggredito lain un locale della Riviera, arrivando addirittura a darle un morso ad un, staccandole la parte superiore dell'organo, e lasciandola da sola e sanguinante.La vicenda si è consumata in una sala da ballo di, località turistica dell'Emilia Romagna nei pressi di Riccione. I, avvisati prontamente ddonna, si sono messi subitoricerca del fuggitivo, rintracciandolo quando ormai era a pochi chilometri da Gubbio, città in cui la coppia risiedeva. Ilè statocon l'accusa di lesioni personali gravissime, mentre la compagna 35enne è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta a tutte le cure del caso....