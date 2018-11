Cattolica | 31enne recide parte dell' orecchio alla sua ragazza dopo lite | arrestato

Blastingnews

: Una donna italiana di 35 anni è stata picchiata dal 'fidanzato' italiano 31enne che, le ha anche strappato a morsi… - Infoconte : Una donna italiana di 35 anni è stata picchiata dal 'fidanzato' italiano 31enne che, le ha anche strappato a morsi… - giornaleladige : Una donna di 35 anni è stata picchiata dal fidanzato 31enne che, al termine di un violento litigio, le ha strappato… - simpleroby : RT @acirne: Cronache di ordinaria violenza. A Cattolica 31enne litiga e picchia la fidanzata e poi le strappa un orecchio a morsi #NonUnaDi… -

(Di domenica 25 novembre 2018) La notizia di una bruttissima vicenda giunge da, nel riminese, proprio durante la Giornataa Violenza contro la violenza sulle donne.Un uomo di 31 anni, ha picchiato infatti la sua, di quattro anni più grande lui,ndoleal culmine di una. I motivi di quest'ultima non sono ancora stati del tutto chiariti. Una sabato sera come gli altri che all'improvviso si è trasformato in una vera e propria aggressione. L'uomo è stato fermato dai Carabinieri e dovrà rispondere di lesioni personali gravissime....