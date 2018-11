huffingtonpost

: Cara Rousseau, non parlate in politichese, vi sfido con algoritmi trasparenti - HuffPostItalia : Cara Rousseau, non parlate in politichese, vi sfido con algoritmi trasparenti -

(Di domenica 25 novembre 2018), non parlare. Vicon. L'Associazioneringrazia me per l'attenzione e io ringrazio loro per la lunga risposta a una sfida che era e resta culturale. Non mi sarei mai aspettato però una risposta in. Ho dichiarato in una lunga diretta Facebook da Milano sul giornale online Affari Italiani che il 15 Dicembre a Roma smonteremo e rimonteremo la piattaformaper dimostrare le differenze tra noi e loro durante l'hackathon per il Pd organizzata dai miei sostenitori per il congresso. Lo confermo pur ringraziandovi per l'invito a Napoli per la vostra iniziativa proprio nello stesso giorno.A Gianroberto Casaleggio e a chi ha proseguito il suo lavoro ho sempre dato atto pubblicamente e politicamente di aver innovato e rivoluzionato la politica italiana attraverso l'utilizzo della rete. Una rottura simile ...