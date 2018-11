Capri | all' ospedale è caccia al topo | due infermieri lo rincorrono con la scopa

Capri - all'ospedale Capilupi arriva un insolito visitatore : il topo : Capri. Un insolito visitatore è entrato all'interno dell'ospedale Capilupi di Capri dove forse è riuscito a costruirsi anche una tana. Questa volta però non si trattava di un paziente in cerca di cure ...

Le Iene - scandalo hard per Peppino Di Capri : video a luci rosse sul telefonino - dramma davanti alle telecamere : video hard sul telefonino di Peppino Di Capri . Grosso imbarazzo per il 79enne mito della canzone melodica italiana, finito invischiato nella più classica delle truffe internet. Basta un clic ...

Manovra - dalle opposizioni appello alle modifiche. Tajani : 'Buon senso deve prevalere sui Capricci' : Affondi di Forza Italia, e di Fratelli d'Italia. 'Manovra piena di promesse che non possono essere mantenute' dice il segretario dimissionario del Pd Martina -

Albano e la tintura - Peppino Di Capri : "Dice che per lavorare all'estero deve avere i capelli neri" : Amici da una vita. Talmente amici da potersi permettere confidenze e consigli. Come quello relativo alla tintura per capelli.“Sapessi le volte che ho chiesto ad Albano perché continui a tingersi sempre i capelli…”. La confessione arriva da Peppino Di Capri, ospite domenica sera al tavolo di Che tempo che fa. Il cantante campano ha fornito anche la risposta pronunciata dall’artista di Cellino San Marco. “Mi ha detto: per lavorare all’estero è ...

Allegri cura i Capricci Juve e chiede a Mou i punti chiave : Vittorie e problemi vanno a braccetto. Succede alla Juventus. È il leit motiv di questi primi tre mesi tra accuse di stupro a Cristiano Ronaldo, l'addio di Marotta, la questione bagarinaggio, fino ...

In 10mila all'addio a Pasqualino - 14enne morto per una Capriola : Pompei unita nell'ultimo abbraccio al suo Pasqualino: in 10mila ai funerali del 14enne. È un giorno di grande tristezza per Pompei, che oggi pomeriggio ha dato l'ultimo saluto a Pasquale Manzo, il ...

Maltempo - allerta al centro-sud. Scuole chiuse e caos a Pescara - a Capri 100 mm di pioggia in cinque ore : 'Mi è molto chiaro che la politica significa scendere nel fango, affrontare questioni critiche e scegliere tra la soluzione più adeguata, non quella ideale,, anche a rischio di essere impopolari ' . '...

Trofeo Fabrizio Galli - 65 mini velisti si sfidano nelle acque di Capri : Capri - Giunge alla quarta edizione il Trofeo velico Fabrizio Galli, organizzato dallo Yacht Club Capri. L'appuntamento è per domenica 14 ottobre nelle acque dell'isola di Capri con la regata di ...

All'ambientalista del film di Di Caprio il Bologna award : ...il riconoscimento " per aver individuato nel cibo l'elemento strategico dello sviluppo sostenibile e per le innovative ricerche sul tema portate avanti in questi anni attraverso il centro Scienza e ...

All'ambientalista del film di Di Caprio il Bologna award - : 'Fico, grazie all'intuizione di Segrè, ha trasformato un problema della città in una grande opportunità, dimostrando che se si mettono insieme cibo e cultura si crea economia ', riconosce il numero ...

Incendio sul Monte Solaro a Capri : fumo visibile dalla Piazzetta : Paura a Capri, dove un vasto Incendio si è sviluppato sulla cima del Monte Solaro, nella valletta di Cetrella, a poca distanza dall’antica chiesetta del romitorio. La colonna di fumo è visibile da diverse zone dell’isola, tra cui Marina Piccola e la Piazzetta. Sul posto si sono recati gli uomini dei Vigili del fuoco che hanno raggiunto l’area grazie alla seggiovia che continua a funzionare regolarmente. Non ci sono, a quanto si ...