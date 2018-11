Capodanno in piazza a Bari | il 31 dicembre diretta su Canale 5 | conduce Federica Panicucci

Francesco Gabbani al Capodanno di Milano - in concerto in Piazza Duomo per festeggiare il 2019 : Francesco Gabbani al Capodanno di Milano, sarà in Piazza Duomo per festeggiare in musica l'arrivo del 2019. Ad annunciarlo sui social è lo stesso artista anticipando che si prenderà una pausa dallo studio di registrazione per esibirsi al Capodanno di Piazza Duomo la notte del 31 dicembre. L'addio al 2018 e il benvenuto al 2019 avverrà sulle note dei brani più famosi di Francesco Gabbani che con la sua Occidentali's Karma ci ha fatto ballare ...

Capodanno a Mantova con Lo Stato Sociale per un concerto gratuito in piazza : Capodanno a Mantova con Lo Stato Sociale: nella notte tra il 31 dicembre 2018 e il 1° gennaio 2019, la città di Mantova festeggerà con Lo Stato Sociale l'arrivo del nuovo anno. Il gruppo sarà ospite di una serata musicale con inizio alle ore 22.00. Ad annunciare l'evento è Lo Stato Sociale sui social network confermando di non avere altri appuntamenti live in programma per le prossime settimane. L'evento di Capodanno a Mantova sarà per Lo ...

Il Villaggio di Natale - il Capodanno in piazza con M2O e fuochi d'artificio : Loano si accende con gli "Incanti di Natale" : Il Villaggio di Natale, i concerti di musica sacra, le iniziative per bambini e famiglie, le presentazioni di libri, le visite ai presepi, gli appuntamenti sportivi, il cimento invernale di nuoto, una ...

Capodanno in piazza Roma - giochi di luci e il pop di Casadei : Fin dal suo esordio Mirko si è fatto portavoce di uno stile musicale divertente, leggero e ballabile: "cento per cento festa" è lo slogan dei suoi spettacoli dal vivo. Della sua "Beach band" fanno ...