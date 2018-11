Canapa a Milano | la città meneghina celebra la CanapaExpo

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) Nell'opinione comune, in maniera generalizzata e superficiale, si parla di "spinelli". C'è chi la chiama "Maria", chi arriva ad utilizzare nomi fantasiosi come "bombe" o "torce". Poi c'è chi le chiama semplicemente "canne". Comunque la si chiami, la cannabis è una sostanza che in Italia non è ancora legale, il suo commercio è trattato alla stregua dello spaccio di droga e anche chi fa uso strettamente personale della sostanza non dorme sonni tranquilli in caso di controllo da parte della polizia, per quanto in quei casi non venga contestato un reato penale. Di fatto in Italia, rispetto che in altri paesi, la cannabis è ancora un tabù, tuttavia anche il nostro paese si sta sempre più aprendo a questa sostanza (se utilizzata per scopi legali), tanto che asi stando un evento tutto dedicato alla cannabis: laExpo.Tre giorni dedicati alle aziende del settore La ...