Camera | proposta di legge della Lega per la nascita di un Centro di addestramento unico

Niente più rito abbreviato per i reati più gravi : la Camera approva la proposta della Lega : È passata all'esame della Camera la proposta di riforma del codice penale in merito all'applicabilità del giudizio abbreviato. Il provvedimento, voluto dalla Lega di Matteo Salvini e che porta la firma del suo sottosegretario Nicola Molteni, prevede la cancellazione del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.Continua a leggere

La Camera approva la proposta sui prodotti a km 0 : tutele per chi produce cibo locale : È stato approvata alla Camera la proposta di legge del Movimento 5 Stelle sulla valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta e a chilometro zero o utile, che ora attende di essere esaminata al Senato. La proposta amplia quella del 23 marzo 2018 che prevedeva solo tre articoli, mentre ora quelli accettati e modificati dalla Commissione sono in totale sette.Continua a leggere

Nuove urne e cabine contro il voto di scambio : alla Camera la proposta di legge : Stamane approda alla Camera la proposta di legge (prima firma Dalila Nesci, deputata del Movimento 5 Stelle), per impedire...

Xylella - la proposta degli esperti alla Camera : “In piccole aree mango e avocado al posto degli ulivi infetti” : Là dove crescevano gli ulivi oggi infetti da Xylella, domani potrebbero essere piantati mango e avocado. Non è fantascienza, anche perché c’è già in Italia qualche imprenditore agricolo che ha scommesso sui frutti tropicali, sempre più richiesti dai consumatori europei. Piuttosto si tratta di una possibilità, una boccata di ossigeno per gli agricoltori ormai stremati dalla sciagura rappresentata dal batterio. A parlarne è stato il presidente ...

Pensioni d’oro - tecnici Camera : “Proposta Lega-M5s non è ricalcolo contributivo ma taglio in base all’età di uscita” : “La proposta in esame configura una revisione che prende in considerazione solo i coefficienti di trasformazione legati all’età posseduta al momento del pensionamento, a prescindere da un effettivo ricalcolo contributivo“. E’ il giudizio del Servizio studi della Camera sulla proposta di legge di Lega e M5s per il taglio delle cosiddette “Pensioni d’oro“, firmata dai due capigruppo Francesco D’Uva e ...

Camera : Da M5s proposta per stretta su modelle troppo magre nelle sfilate e campagne : Stop all'impiego di modelle e modelli anoressici per le sfilate e le campagne pubblicitarie. Lo propongono due deputate M5s, Azzurra Cancelleri e Marialucia Lorefice, in un testo di 4 articoli ...