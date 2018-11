Calciomercato | Crotone | Nalini e Barberis sarebbero sul taccuino dell' Udinese

Blastingnews

: #CALCIOMERCATO l'attaccante potrebbe partire subito ???? - _bzona_ : #CALCIOMERCATO l'attaccante potrebbe partire subito ???? - TuttoUdineseit : Gazzetta dello Sport - Avviati i primi contatti per #Nalini, pupillo di #Nicola ai tempi del #Crotone - UdineseAddict : Calciomercato Udinese: Rosi, Nalini e Trotta, quanto Crotone in Friuli | Europa Calcio -

(Di domenica 25 novembre 2018) Conclusa la sosta per la disputae ultime partitee selezioni Nazionali di questo 2018, tornano in campo le formazioni italiane di Serie A e di cadetteria. Nell'anticipo del sabato, l'del nuovo allenatore Davide Nicola è riuscita nell'impresa di superare la quotata Roma di Eusebio Di Francesco. A decidere la sfida una rete siglata dal sempre più protagonista Rodrigo De Paul.La formazione friulana, con l'arrivo del nuovo tecnico, starebbe inoltre già vagliando il mercato alla ricerca dei giusti rinforzi in vistaa sessione di riparazione di gennaio, che si preannuncia ricca di trattative così come accaduto in estate....