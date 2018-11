Calcio | a Roma il congresso del sindacato

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan torna al successo - quarta vittoria consecutiva della Roma : In attesa del posticipo domenicale tra Fiorentina e Juventus, è andata in scena buona parte dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il Milan, reduce dal pareggio contro la Florentia di sette giorni fa, è tornato al successo 3-1 contro l’Orobica. Le ragazze allenate da Carolina Morace si sono imposte tra le mura amiche grazie ad una doppietta di Manuela Giugliano (al 26′ e al 74′) ed ...

Udinese-Roma 1-0 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/34 AS Roma/Rossi/LaPresse ...

Calcio - anticipo Udinese-Roma 1-0 : 16.58 Battuta d'arresto per la Roma che cade 1-0 a Udine. Nicola, alla sua prima apparizione in panchina,opta per una squadra compatta e per le ripartenze,la Roma pressa senza essere realmente pericolosa.La partita si sblocca al 54' con una bella penetrazione di De Paul che porta avanti l'Udinese. Al 64' va in gol Pussetto ma il Var annulla.Di Francesco cambia Kluivert con Under e Schick con Dzeko che spara alto di testa all'84'.Al 94' Machis ...

Udinese-Roma - De Paul show : gol ed esultanza in chiave Calciomercato [VIDEO] : Udinese-Roma, De Paul ha segnato un gran bel gol, molto importante per i suoi uomini alla prima in casa di mister Nicola Udinese-Roma, De Paul ha portato in vantaggio la squadra del neo arrivato Nicola contro i giallorossi. Una rete molto bella da parte dell’argentino che con uno scavino ha superato Mirante in uscita per il gol dell’1-0 bianconero. L’esultanza del calciatore dell’Udinese è stata eloquente, a chiari ...

Calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...

Calciomercato Roma - Under e Manolas : Stando a quanto riferito da Sky Sport, il difensore della Roma potrebbe prendere in considerazione l'idea di cambiare agente , dando il benservito Ioannis Evangelopoulos. Una mossa che potrebbe far ...

Calcio sotto shock - arbitro muore dopo un incidente stradale con la moto : donna arrestata - era contromano [NOME e DETTAGLI] : Sono ore tristissime per il mondo del Calcio, prima la brutale aggressione razzista nei confronti di un attaccante, poi la notizia della morte di un arbitro in seguito ad un incidente stradale. Un motociclista di 24 anni è morto in seguito all’impatto con la moto che si è scontrato frontalmente con una Ford, la conducente è stata arrestata e posta ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, la donna non sarebbe risultata ...

Città di Valmontone (Calcio a 5 - A2/f) - Panattoni : «Con la Pbm Roma non possiamo sbagliare» : Roma – Sta forse pagando un po’ di inesperienza della categoria, ma la serie A2 femminile di calcio a 5 del Città di Valmontone (che sta portando il nome della Città lepina in giro per l’Italia) avrebbe meritato sicuramente qualche punto in più in classifica per il gioco espresso in questa prima fase di stagione. Nell’ultimo turno la squadra di mister Giovanni Pacioni ha ceduto 4-1 tra le mura amiche contro il Vittoria capolista del girone ...

Rugani-Roma? Contatti con Monchi/ Ultime notizie Calciomercato - esperienza alla Juventus al capolinea - IlSussidiario.net : Rugani-Roma? Contatti con Monchi. Il padre del difensore della Juventus sbotta "Questa storia finirà presto'. Possibile sbarco a gennaio

Calciomercato Roma - Monchi ci prova per Rugani : Calciomercato Roma, Rugani NEL MIRINO- Da quando è arrivato alla Juventus sta forse vivendo il periodo più difficile. Daniele Rugani, in questo avvio di stagione, è stato usato col contagocce da mister Allegri, quasi ai livelli dei primi mesi del suo arrivo in bianconero. Il giovane difensore, che nemmeno in Nazionale è stato impiegato da […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi ci prova per Rugani proviene da Serie A News Calcio - ...

Calciomercato : a gennaio possibile duello tra Inter e Roma per Rafinha (RUMORS) : Il Calciomercato potrebbe rivelare delle vere e proprie sorprese. Una di queste potrebbe essere l'arrivo di Rafinha, attualmente in forza al Barcellona, in casa Roma. Qui infatti la società sta cercando un valido sostituto per rinforzare il centrocampo, monco dopo l'addio di Strootman. Un rinforzo che a Eusebio Di Francesco farebbe davvero comodo. Ma sulla strada per il ritorno del brasiliano nella Serie A potrebbero esserci alcuni ostacoli da ...

Esclusiva CalcioWeb – Asse di mercato Juventus-Roma - in tre possono cambiare maglia : La pausa per le Nazionali è servita ai club italiani per ricaricare le batterie in vista della ripresa del campionato ma non solo, anche alle società di Serie A per valutare le strategie di mercato per il futuro. Sempre attenti sul mercato due club come Juventus e Roma, difficile aspettarsi novità di rilievo nel mercato di gennaio ma la situazione sembra destinata a cambiare per la prossima stagione, in tre potrebbero cambiare maglia nella ...

Calciomercato Roma - il Dortmund mette gli occhi su un obiettivo dei giallorossi : Pare non ci sia soltanto la Roma sul fratello minore di Eden Hazard, Thorgan. Stando alla Bild, il giocatore di proprietà del Borussia Monchengladbach avrebbe attirato l’interesse della capolista di Bundesliga: il Borussia Dortmund. La squadra di Lucien Favre potrebbe presto avanzare la prima offerta per il belga, oggetto del desiderio di Monchi. Hazard jr., ala sinistra come il fratello, si è messo in luce nell’ultimo turno di ...

Ssd Roma VIII (Calcio - I cat.) - Fiaschetti : «La fiducia cresce - coi giusti innesti possiamo giocarcela» : Roma – La sosta forzata ha frenato la rincorsa della Prima categoria della Roma VIII. Il gruppo di mister Fabrizio Fiaschetti, reduce dal successo sul campo del Casilina per 2-0, è pronto a riprendere il “filo del discorso” dal fondamentale match interno di domenica prossima contro la Semprevisa, al momento al comando assieme al Valle Martella. «Una squadra molto ben allenata da mister Giovarruscio e decisamente attrezzata – avverte ...