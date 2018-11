Calcio | Serie A 2018-2019 | clamoroso pareggio del Napoli con il Chievo | campionato già

Orari Serie A Calcio oggi (25 novembre) - il programma di tutte le partite : come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Archiviata la pausa per la Nazionale, è ricominciato il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. La tredicesima giornata si è aperta ieri con i tre anticipi e proseguirà nella giornata di oggi, domenica 25 novembre, con sei partite in programma. Si comincia alle ore 12.30 con il derby emiliano tra Parma e Sassuolo. Tre partite alle ore 15.00 con le sfide tra Bologna e Fiorentina, tra Empoli e Atalanta e soprattutto con il match tra Napoli e ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : successi di Acqua&Sapone Unigross e di Italservice - cade il Maritime Augusta : In attesa del Monday Night tra Lynx Latina e Civitella Colormax Sikkens, è andato in archivio gran parte dell’ottavo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A. C’era grande attesa per l’Acqua&Sapone Unigross, impegnata al Palacus Santa Filomena di Chieti, contro la Feldi Eboli. E’ arrivato un successo netto e perentorio dei padroni di casa. Un 6-0, con le firme di Gabriel Lima, Julio Miotti De Oliveira ...

Pagelle/ Inter-Frosinone : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 13giornata - primo tempo - - IlSussidiario.net : Pagelle Inter Frosinone: Fantacalcio, i voti della partita con i migliori e i peggiori a San Siro nella 13giornata della Serie A.

PAGELLE / Juventus Spal - 2-0 - : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : PAGELLE Juventus Spal: Fantacalcio, i voti della partita con i migliori e i peggiori in campo nella 13giornata di Serie A.

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan torna al successo - quarta vittoria consecutiva della Roma : In attesa del posticipo domenicale tra Fiorentina e Juventus, è andata in scena buona parte dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il Milan, reduce dal pareggio contro la Florentia di sette giorni fa, è tornato al successo 3-1 contro l’Orobica. Le ragazze allenate da Carolina Morace si sono imposte tra le mura amiche grazie ad una doppietta di Manuela Giugliano (al 26′ e al 74′) ed ...

Ginnastica Ritmica – Il Capitano dell’Italia sulle tifoserie dello sport : “i nostri fan sanno stare al loro posto - non come quelli del Calcio” : Alessia Maurelli, Capitano delle Farfalle Azzurre a ‘Solo chi c’ha Fede’ racconta il lato umano dello sport Fresche della Medaglia d’Oro nella Ginnastica Ritmica conquista ai Mondiali di Sofia, le dieci ragazze delle Farfalle Azzurre, capitanate da Alessia Maurelli e allenate da Emanuela Maccarani, entrano nel salotto di Solo chi c’ha Fede per raccontare come l’unità della squadra: “è l’anima di quello che si vede in ...

Serie A Calcio - il calendario e gli orari degli anticipi di oggi. Come vederli in tv e streaming su Sky e Dazn : Torna il campionato di Serie A di calcio dopo la pausa per le Nazionali. Un sabato davvero interessante quello per la tredicesima giornata che vede in campo Juventus, Inter e Roma, tre delle squadre più seguite nel Bel Paese. I bianconeri vogliono proseguire nella clamorosa striscia vincente (un solo pareggio, con il Genoa per la banda di Allegri): sfida in casa alla Spal. Trasferta ad Udine per i giallorossi, mentre per i nerazzurri a San Siro ...

Serie A Calcio a 5 - la Meta Catania Briocity stende la capolista Augusta - : CRONACA - E' letteralmente esploso un gremito PalaCatania al colpo di grazia di Ernani che tagliava le gambe ai megaresi consegnando la gioia infinita ai rossazzurri. La gara dell'applicazione, della ...

Calendario Serie A Calcio - le partite di oggi : orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : Dopo la pausa dedicata agli incontri delle selezioni nazionali nella Nations League 2019, torna il campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Tanti match interessanti in questo tredicesimo turno che prenderà il via quest’oggi con tre anticipi che avranno per protagoniste Roma, Juventus e Inter, per consentire alle tre compagini di prepararsi al meglio ai confronti in Champions League. Si comincia domani pomeriggio (ore 15.00) alla Dacia ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : l’Acqua&Sapone Unigross sfida la Feldi Eboli - derby siciliano per il Maritime Augusta : Dopo una pausa di due settimane torna il massimo campionato di Calcio a 5 nostrano. Un break che ha permesso a buona parte delle compagini di tirare il fiato e nello stesso tempo all’Acqua&Sapone Unigross di esibirsi sul palcoscenico continentale della Champions League, non riuscendo però a raggiungere il traguardo della Final Four, piegata solo dalla fortissima formazione kazaka del Kairat Almaty nella fase élite. Un ottavo turno, ...

Calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...