: Calcio, posticipo Lazio-Milan 1-1 - NotizieIN : Calcio, posticipo Lazio-Milan 1-1 - TelevideoRai101 : Calcio, posticipo Lazio-Milan 1-1 - Intralot_Calcio : La domenica della #SerieB si conclude con il posticipo al Via del Mare #LecceCremonese. I salentini difendono il po… -

All'Olimpico pareggio per 1-1 tra. Padroni di casa propositivi in avvio,ma l'occasione arriva per ilcon un palo di Chalhanoglu al 16'.Al 45' Donnarumma interviene su un sinistro di Parolo.Prima frazione equilibrata.pericolosa in avvio di ripresa con Luis Alberto.Al 61'Borini impegna Strakosha. Lapreme, ma al 78' Kessie, complice deviazione di Wallace,va in rete. Al 90'Immobile sfiora il gol (para Donnarumma).Al 94' Correa trova il pareggio con una girata superba.(Di domenica 25 novembre 2018)