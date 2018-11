Calabria | due giovani trovati morti in casa | presentano ferite d' arma da fuoco alla testa

Treni tra Sicilia a Calabria - dal 9 dicembre due corse in più con Blufferies : Nuovi orari e due corse aggiuntive per collegare, navigando sullo Stretto di Messina , la Sicilia e la Calabria . Dal prossimo 9 dicembre, in concomitanza con l'entrata in vigore dell orario invernale ...

Calabria - auto sbanda in curva tra Sersale e Cropani nel catanzarese : muoiono due ragazzi : Un tragico incidente stradale si è verificato in Calabria è ha causato il decesso di due giovani. Un'altra giovane è rimasta invece gravemente ferita. Il sinistro si è verificato nei pressi del comune di Cropani, nel catanzarese, lungo la strada provinciale che collega Sersale a Cropani. Per i due giovani purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare, la ragazza invece è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Calabria, tragico incidente ...

Terremoto - due scosse in Calabria : la più forte di magnitudo 3.4 : Due scosse di Terremoto sono state registrate sulla costa calabra sud occidentale alle 16.01 e 16.15. l'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.4 per il primo sisma e 3.0 per la seconda scossa, entrambe a profondità di 11 chilometri. Il Terremoto avvertito dalla popolazione.Continua a leggere

In due tragici incidenti stradali in Calabria perdono la vita tre persone : Nella giornata di oggi 2 novembre in Calabria si è verificato l'ennesimo incidente stradale mortale [VIDEO]. A perdere la vita sono stati infatti due fidanzati che stavano viaggiando a bordo di uno scooter. Le cause del sinistro potrebbero essere attribuite ad una strada dissestata su cui stavano transitando. Intanto gli inquirenti stanno indagando per ricostruire al meglio l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Un altro Incidente stradale ...

Calabria : salvati due escursionisti reggini che si erano persi in Aspromonte : Intorno alle 13:45 i Carabinieri della Stazione di Bianco hanno allertato la Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino Calabria per una chiamata da parte di due escursionisti reggini che, partendo da Serro Cerasia e dovendo raggiungere il rifugio Canovai, avevano smarrito il sentiero nei pressi a quasi duemila metri di quota in Aspromonte. Raggiunti telefonicamente dal Capostazione per accertarsi delle condizioni di salute di entrambi, veniva poi ...

Milan - emergenza difesa : Caldara out due mesi - Calabria 3 settimane : Milan– La vittoria contro la Sampdoria porta in dote un pesante bollettino medico per il Milan. La rimonta di ieri rilancia i rossoneri in classifica, ma allo stesso tempo fa pagare un pegno altissimo a Gattuso. Mattia Caldara, che ieri non è sceso in campo rimanendo, come è spesso accaduto in stagione, 90 minuti in […] L'articolo Milan, emergenza difesa: Caldara out due mesi, Calabria 3 settimane proviene da Serie A News Calcio - ...

Maltempo in Calabria : situazione drammatica nel crotonese. Dispersi due uomini. : Non c'è pace per la Calabria, ancora una volta alle prese con una eccezionale ondata di Maltempo, che sta colpendo soprattutto i settori meridionali e ionici, nelle province di Catanzaro e Crotone....

Calabria - migranti in mare in balìa di onde di due metri salvati dalla Guardia costiera : Gli scafisti si sono messi in salvo e hanno lasciato il loro carico umano nella barca in balìa di onde altre due metri e del fortissimo vento di scirocco. E' il sospetto degli uomini della Guardia ...

Maltempo Calabria - trovato il corpo senza vita del bambino di due anni disperso dal 4 ottobre : É stato ritrovato, senza vita, anche il corpo di Nicolò, il bambino di due anni disperso dal 4 ottobre a causa dei nubifragi che hanno colpito la Calabria e in cui erano morti la mamma e il fratellino di 7 anni. Sono stati i Vigili del Fuoco e la protezione civile regionale a ritrovare il corpo di Nicolò, a circa 500 metri dal luogo in cui i soccorritori avevano recuperato i corpi degli altri due familiari, vicino a Lamezia Terme. La mamma e il ...

Maltempo - alluvione in Calabria : “Fiume di fango alto due metri - vedevamo entrare tutto dalla finestra. Abbiamo visto la morte in faccia” : Ancora una notte di paura e Maltempo in Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo. Dopo diverse ore di piogge torrenziali e fulmini, si registrano danni e disagi, in particolare nei Comuni di Davoli, Botricello, Sellia Marina e Cropani, investiti da acqua, detriti e fango, mentre sulla fascia tirrenica criticità si segnalano a Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e San Pietro Lametino. A Davoli alcuni abitanti sono ...

