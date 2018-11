laragnatelanews

Cade per errore dal settimo piano: muore studentessa americana di 20 anni a Trastevere

(Di domenica 25 novembre 2018)Sono le tre di notte. Un gruppo di studentesse americane nell’appartamento in affitto a Via Ippolito Nievo, nella zona dia Roma sono ancora sveglie nel cuore della notte. Lei Olivia, 20, solare, piena di vita dopo una serata allegra con la sua comitiva, va in bagno e forse per fare uno scherzo agli amici o per essere rimasta chiusa dentro in cerca di una via di fuga ha aperto la finestra per rientrare nella stanza dove stavano gli altri. Poi il tragico incidente,, precipita perdalI carabinieri che hanno ascoltato il gruppo di ragazzi che si trovava nell’appartamento del residence che ospita studenti iscritti al corso di Belle arti di un ateneo privato vicino piazza Farnese hanno raccolto le prime testimonianze, in attesa di verificarle con l’autopsia.“Siamo usciti insieme, lei era tranquilla – hanno ...