Buenos Aires | delirio per la finale di Copa Libertadores Mamma filmata mentre nasconde

Buenos Aires - delirio per la finale Copa Libertadores. Pullman del Boca Juniors preso a sassate : giocatori sconvolti : Un gruppo di ultras del River Plate ha attaccato il Pullman del Boca Juniors prima della finale di ritorno di Copa Libertadores. Il mezzo è stato colpito con pietre e gas urticante sulla strada verso il ‘Monumental’, nel quartiere Nunez di Buenos Aires. Le immagini televisive hanno mostrato i giocatori del Boca uscire dal bus, che aveva i finestrini rotti, tossendo e con gli occhi che lacrimavano. L’assalto è avvenuto nonostante ...

River-Boca : ecco perché oggi Buenos Aires rischia la «fine del mondo» : L'ha scritto Gabriel Batistuta su Twitter: «Che vergogna, e davanti al mondo intero». E la settimana prossima a Buenos Aires ospitano il G20. Brividi. Il grande scrittore uruguaiano Eduardo Galeano ...

Buenos Aires : attaccato il bus del Boca - feriti due giocatori partita sospesa L’assalto al mezzo : video : L’esplosione dei vetri ha provocato tagli per Perez e Jara. Altri 6 giocatori hanno vomitato nello spogliatoio per i gas lanciati dopo aver sfondato i vetri

River Plate-Boca Juniors è stata posticipata di due ore per i disordini all’esterno dello stadio Monumental di Buenos Aires : La confederazione calcistica sudamericana (CONMEBOL) ha posticipato di due ore e un quarto l’inizio della finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors — il cui calcio d’inizio era previsto inizialmente alle 21 italiane — per

I tifosi del River aggrediscono pullman del Boca : caos a Buenos Aires : Calciatori sotto shock Sta succedendo di tutto a Buenos Aires. Stasera si sarebbe dovuto giocare la partita di ritorno tra River Plate e Boca Juniors, partita di ritorno della finale di Coppa Libertadores. La partita non si giocherà. C’è stata un’aggressione dei tifosi del River al passaggio del pullman del Boca che è stato colpito con pietre. I calciatori del Boca sono sotto shock. L’organizzazione al momento ha solo ...

River Plate-Boca Juniors è stata posticipata di un’ora per i disordini all’esterno dello stadio Monumental di Buenos Aires : La confederazione calcistica sudamericana (CONMEBOL) ha posticipato di un’ora l’inizio della finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors — il cui calcio d’inizio era previsto inizialmente alle 21 italiane — per i disordini avvenuti all’esterno

Copa Libertadores - River-Boca farà la storia : delirio a Buenos Aires : Forse non se ne stanno rendendo conto, o forse si: ma i giocatori di Boca Juniors e River Plate stanno scrivendo già un pezzo di storia del calcio sudamericano e mondiale. La storia di un libro che si concluderà questa sera, alle ore 21 italiane, al Monunmental di Buenos Aires. Qualche anno fa la rivista The […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca farà la storia: delirio a Buenos Aires proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Guerriglia urbana a Buenos Aires : scontri folli dopo All Boys-Atlanta : Un match di terza serie argentina trasformato in uno scontro feroce tra ultras e polizia. E' successo a Buenos Aires al termine del "clasico" tra All Boys e Atlanta, finita per la cronaca 2-3, quando i supporter della squadra di casa hanno scatenato il caos nei dintorni dello stadio, scontrandosi violentemente con le forze di polizia. Almeno 15 gli ultras arrestati e numerosi i ...

Avvistamento UFO durante una diretta TV in Buenos Aires : Registrato un UFO durante una diretta TV in Buenos Aires Succede a Buenos Aires sul Canal 5N lo strano Avvistamento Ufo durante la diretta che ha lasciato perplessi i due repoter Diego Angeli e Mariela Fernández mentre conducevano il programma in diretta. durante la trasmissione di notizie Mañanas con lo scopo di spiegare quale fosse lo strato di smog che copriva la città, all’improvviso sullo schermo appare un UFO che attraversò il ...

Argentina : serata di beneficenza del sistema Italia a Buenos Aires : Buenos Aires, 13 nov 11:30 - , Agenzia Nova, - Importanti personalità del mondo dello spettacolo e dei media hanno partecipato nella serata di lunedì a un evento benefico organizzata... , Abu,

Tennis - torneo Buenos Aires : Gaio eliminato - Quinzi sfida Bellucci : TORINO - Federico Gaio eliminato al primo turno del challenger di Buenos Aires , 50mila dollari di montepremi, in corso sulla terra rossa argentina. Il 26enne faentino, numero 243 del ranking mondiale,...

Nei barrios di Buenos Aires dove è nato il populismo : “Ora il Paese è nel baratro” : In avenida Nove di luglio ho visto sfilare un interminabile corteo i poveri. Non gli operai i contadini i minatori i camionisti gli artigiani travolti dalla mondializzazione i funzionari impoveriti i piccolo borghesi con la paura di perdere il decoro i padroncini gli studenti i laureati senza impiego i commercianti falliti i sindacalizzati gli anti...

Boca-River : non piove più a Buenos Aires : ANSA, - Buenos Aires, 11 NOV - Da alcune ore non piove più a Buenos Aires e sono aumentate quindi molto le possibilità che l'andata della finale di Coppa Libertadores fra Boca Juniors e River Plate si ...