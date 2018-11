Brutta caduta in montagna | escursionista recuperata dal Soccorso Alpino

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Brutta caduta e grave infortunio per Manuel Osborne-Paradis : Nella prima prova cronometrata della discesa di Lake Louise, vinta da Christof Innerhofer, c’è stata una brutta caduta per uno degli sciatori di casa, il canadese Manuel Osborne-Paradis. Dopo la caduta le prove sono state interrotte per un lungo tempo, anche perchè le condizioni del 34enne nativo di Vancouver sono sembrate subito gravi. Lo sciatore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Banff, dove ha svolto i primi ...

Sci - Brutta caduta per Elena Fanchini negli Usa frattura del perone e rientro in Italia : ROMA - Una caduta ferma il percorso di recupero di Elena Fanchini, tornata in squadra dopo aver sconfitto il tumore che l'aveva colpita all'inizio del 2018 . La sciatrice azzurra era tornata ad ...

MotoGp - Brutta caduta per Valentino Rossi nelle FP3 : il Dottore protagonista di un rovinoso highside [VIDEO] : Il pilota della Yamaha è caduto nel corso della terza sessione di prove libere del Gp di Aragon a causa di un violento highside brutta caduta per Valentino Rossi nel corso della terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, il pilota pesarese ha perso il controllo della sua Yamaha che lo ha sbalzato in aria in seguito ad un violento highside. Nessuna conseguenza per il Dottore, che è tornato immediatamente al box per prendere la moto di ...

Paola Perego - Brutta caduta a Roma. E se la prende col comune : La conduttrice pubblica sui social la foto del ginocchio sbucciato: "Grazie per le meravigliose buche"

Schnarf - Brutta caduta : frattura di tibia e perone : Brutto incidente per l'azzurra Johanna Schnarf , 34enne finanziera di Valdaora , velocista di punta della Nazionale femminile di sci. Durante un allenamento di gigante a Copper Mountain, Schnarf è ...

Toro - che Brutta caduta. Vince il Parma per 2-1 : La cronaca, ora. PUGNI IN FACCIA - Il primo tempo assume per 37 minuti, cioè fino alla sassata dal limite di Baselli che riapre i conti, 1-2,, i contorni della partita stregata. Stregata, perché ...

NBA – Gli Hawks scherzano sulla Brutta caduta di Kanter : l’azione ha la telecronaca… WWE! [VIDEO] : Gli Atlanta Hawks postano un video della caduta di Kanter, con in sottofondo una telecronaca WWE: il turco non la prende bene Spesso i social sono teatro di meme ironici e divertenti, nonché di satira dissacrante, ma a volte si rischia di oltrepassare il limite della decenza. È quanto hanno fatto gli Atlanta Hawks, postando il video della brutta caduta di Kanter, durante la sfida fra Hawks e Knics della notte fra mercoledì e giovedì. Sul ...

Brutta caduta per Linus - che pubblica la foto su Instagram : “Sembro Rocky Balboa” : Linus, voce storica di Radio Deejay, ha avuto un piccolo incidente. L’ha fatto sapere ai suoi follower di Instagram, mostrando i segni (ben visibili) sul volto di quanto gli è accaduto. La foto, che è molto forte, ha ovviamente preoccupato tutti, ma lui, che oltre a condurre ‘Deejay chiama Italia’ con Nicola Savino collabora anche con il sindaco Sala per l’organizzazione di eventi a Milano, ha sdrammatizzato il tutto ...

MotoGp – Brutta caduta per Marquez nelle Fp4 del Gp del Giappone : che rischio per Marc [VIDEO] : Brutta e rischiosa caduta per Marc Marquez sul finale delle Fp4 del Gp del Giappone Se in tantissimo si aspettano che Marc Marquez non si prenderà alcun tipo di rischio nel Gp del Giappone, primo match point per lui, si sbagliano di grosso. Lo spagnolo della Honda ne ha dato dimostrazione nelle Fp4, durante le quali, a poco più di un minuto dal termine della sessione, è stato protagonista di una Brutta caduta. Il campione del mondo in ...

A Temptation Island Vip una Brutta caduta per il single Nicolò Ferrari : “Fiumi di sangue” : Non solo le coppie (più o meno) famose. A Temptation Island Vip anche qualche single si è distinto in questa prima edizione. Come Nicolò Ferrari, che avevamo conosciuto a Uomini e Donne come corteggiatore di Nilufar Addati. Era arrivato fino alla fine, ma poi la tronista gli aveva preferito Giordano Mazzocchi ed è con lui che ha voluto mettere alla prova il rapporto al ‘reality dei sentimenti’ guidato da Simona Ventura. Ma al ...

Brutta caduta per Jorge Lorenzo - niente gara in Thailandia : Per Jorge Lorenzo il gran premio di Thailandia è già finito. Il pilota della Ducati ieri era stato sfortunato protagonista di una violenta caduta alla curva 3 del circuito di Buriram, causata da un ...