BRINDISI Tra narrazioni di viaggi e temi civili continuano le letture al Marzolla

BRINDISI - anziano da fuoco all'auto della vicina : incastrato dalle telecamere : Un fatto davvero incredibile è avvenuto lo scorso fine settimana, precisamente nella notte tra sabato e domenica (17-18 novembre), quando un anziano di oltre 80 anni, ha incendiato l'auto della sua vicina di casa. L'autore del misfatto è rimasto ignoto per pochi giorni, giusto il tempo che i Carabinieri di Cellino San Marco (luogo dell'episodio), nel Brindisino, acquisissero le immagini di un vicino impianto di sorveglianza. Quello che gli ...

Furti e commercio di prodotti ittici contaminati : arresti tra BRINDISI e Taranto : Brindisi - arresti anche in provincia di Brindisi nell'inchiesta della Guardia costiera su una serie di Furti e commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, di prodotti ittici contaminati, ...

BRINDISI. Dipietrangelo - Left BRINDISI - : C'era una volta un partito di sinistra . : Gli iscritti di quel partito non si facevano all'ultimo momento e solo per contarsi al congresso che era,invece,un momento alto,un'occasione per discutere di politica ..e non per appropriarsene con ...

BRINDISI - scontro tra auto e moto in città : 6 feriti - aggredito autista del 118 : Un sinistro stradale si è verificato ieri sera intorno alle ore 18:30, al quartiere Paradiso di Brindisi. Un'auto e una moto infatti, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate violentemente. Nel sinistro sono rimaste ferite sei persone, in maniera comunque non grave. Proprio mentre uno dei soccorritori, e precisamente l'autista, era intento ad aiutare uno dei feriti a salire nel mezzo di soccorso, una persona ha inveito contro il ...

BRINDISI - caos in aeroporto per un (falso) allarme bomba. Ma era uno scherzo tra colleghi : caos all’aeroporto di Brindisi a causa di uno scherzo telefonico che segnalava la presenza di una bomba. Un dirigente stava predisponendo il piano di evacuazione davanti ai passeggeri quando è venuta a galla la verità. Del falso allarme sono stati immediatamente avvertirti i poliziotti che hanno identificato i dipendenti responsabili dello scherzo.Continua a leggere

PRESENTATA LA STAGIONE TEATRALE 2018-2019 DELLO 0831 TEATRO DI BRINDISI : L'abbonamento a tutti e sei gli spettacoli, avrà il costo di 48 euro. Per gli abbonati alla STAGIONE TEATRALE del TEATRO Verdi, è previsto uno sconto sul prezzo iniziale. È intervenuta la prof.ssa ...

Provinciali - il centrosinistra si prende Lecce e BRINDISI. A Taranto trionfa Gugliotti : È la nuova generazione politica, quella dei trentenni, a insediarsi a palazzo, con Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, ex segretario dei giovani democratici, vicinissimo al governatore Michele ...

BRINDISI - Stagione teatrale 2018-19 : partito il conto alla rovescia al teatro Verdi : ... che attraversasse con otto appuntamenti più generi tra commedia brillante, narrazione, giallo e teatro civile', ; Anna Consales per '0831 teatro' , 'Un percorso articolato in sei spettacoli, con i ...

BRINDISI - due arresti per l’aggressione agli stranieri. Contestata l’aggravante dell’odio razziale : “Era ronda punitiva” : Sono accusati di aver picchiato con una mazza da baseball due stranieri, un ghanese e un senegalese, in quella che dagli uomini della Digos della questura di Brindisi viene considerata un’aggressione a sfondo razziale. Una ronda sfociata in un pestaggio, per la quale ora due persone sono state arrestate: sono Brindisini di 35 e 42 anni. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 19 ottobre in pieno centro: le due vittime erano ...

Serie A - Sassari corsara a BRINDISI. Taylor piega la Sidigas. Venezia travolge Pesaro : ROMA - Continua il buon momento della Dinamo Sassari che, dopo aver battuto Varese e aver vinto all'esordio stagionale in FIBA Europe Cup, sbanca anche battendo la Happy Casa 90-84. Trascinata dal ...

BRINDISI - due extracomunitari picchiati con mazze da baseball : ipotesi di una rappresaglia a sfondo razzista : Una 15enne che denuncia un’aggressione da parte di extracomunitari, e due africani (estranei alla vicenda) che la sera stessa vengono picchiati con mazze da baseball da due persone a volto coperto. È successo venerdì a Brindisi, in una zona centrale della città: il breve lasso di tempo tra i due episodi fa sospettare agli investigatori che possano essere collegati. Digos e Squadra mobile indagano, in particolare, sull’ipotesi di una ...

BRINDISI.Cannalire Vs. De Vito - una giornata difficile per tutti - comunque sia una pagina nera per BRINDISI - tra accuse - contro accuse - ... : Insomma, accuse pesanti ad un segretario di una forza politica che, piaccia o non piaccia, ha tra l' altro 9 consiglieri in assise comunale. accuse che riguardano messaggi inviati da Cannalire, ...

Quindicenne aggredita da extracomunitari riesce a fuggire : l'ombra della violenza sessuale - Senza Colonne News - Quotidiano di BRINDISI : Una ragazza di 15 anni sarebbe stata oggetto di un'aggressione a sfondo sessuale, nella mattinata di venerdì, al rione Commenda. Secondo il racconto della vittima, una studentessa del "Morvillo ...