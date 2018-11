: #Brexit #EUCO Barnier: un accordo corretto e bilanciato, il migliore possibile date le circostanze - TomasBXL : #Brexit #EUCO Barnier: un accordo corretto e bilanciato, il migliore possibile date le circostanze - NotizieIN : Brexit,Barnier:'Momento responsabilità' - Cyber_Feed : • Cyber News • #Brexit,Barnier:'Momento responsabilità' -

"E' giunto ilche ognuno si assuma le sue", in quanto "questo accordo" di divorzio "è il passo necessario per costruire la fiducia tra Ue e Gran Bretagna per costruire i prossimi passi". Così il capo negoziatore Ue Michelal vertice straordinario sulla. "Resteremo partner, alleati e amici" con Londra, ha concluso, ricordando di aver "sempre negoziato con e non contro la Gran Bretagna".ha quindi ringraziato i team di negoziatori, i 27 e l'Europarlamento.(Di domenica 25 novembre 2018)