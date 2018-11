Brexit : Ue-27 - ora perfezionare intesa : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - I 27 leader Ue hanno adottato il testo di conclusioni del vertice sulla Brexit, in cui si invitano "Commissione, Parlamento europeo e Consiglio, a fare i passi necessari ...

Brexit - l’Ue approva l’accordo con Londra Ora inizia il percorso a ostacoli : il grafico : I 27 Paesi membri hanno dato il via libera all’accordo di divorzio tra Londra e Bruxelles. Ora manca la ratifica del Parlamento europeo e di quello britannico

Brexit - c’è l’accordo : ora davvero UK e UE si dicono addio : Via libera all'accordo sulla Brexit nel vertice straordinario dell'Unione Europea. Juncker amaro: "È una tragedia perché un grande paese lascia la UE, ma questo accordo è il migliore possibile". May scrive ai concittadini delusi dai termini dell'accordo: "È nell'interesse della nostra nazione firmare queste condizioni".Continua a leggere

Brexit - c’è l’accordo tra i 27 Paesi Ue. Ma gli Unionisti gelano May : «Voteremo contro». Macron : «Ora riforma Ue» : La Spagna ha raggiunto un accordo con l'Unione Europea su Gibilterra e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all'intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domenica a Bruxelles...

Brexit - la Ue : «C’è l’accordo» Ma la Spagna punta i piedi per Gibilterra Cosa succede ora? : Inviato ai 27 Stati dell’Ue il testo sulle relazioni future. Il presidente del Consiglio Ue dà l’annuncio su Twitter. May sulla questione di Gibilterra: «Ho parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sono fiduciosa». Ma la Spagna punta i piedi

Brexit - Commissione : nodi Gibilterra e pesca non ancora risolti : ... askanews, - 'Le questioni relative allo statuto di Gibilterra e alla pesca devono ancora essere risolte' nel negoziato che 'continua fra gli Stati membri' sul testo della dichiarazione politica ...

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. 'Ora tocca ai leader'. Attesa per il discorso della May : Il presidente del Consiglio Ue: 'Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito'

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. "Ora tocca ai leader". Attesa per il discorso della May : "Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata concordata a livello di negoziatori e di principio, anche a livello politico, ma condizionata all'endorsement dei leader". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, su Twitter.Intanto, secondo quanto riferito da Downing Street, la premier ...

Brexit - si può ancora tornare indietro? Adesso il Parlamento può chiederlo all’Europa : Il ministero per la Brexit (Department for Exiting the European Union) non è riuscito nell’intento di bloccare l’udienza che si terrà il 27 novembre alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il ministro del governo May aveva chiesto alla Corte suprema del Regno Unito il permesso di appellarsi contro la decisione di un tribunale scozzese che aveva ritenuto necessario richiedere preliminarmente una pronuncia della Corte ...

Milano incassa il dividendo Brexit ora fa affari col debito sovrano : Il London Stock Exchange Group (Lseg) ha deciso di trasferire a Milano il mercato del debito pubblico denominato in Euro: un mercato da 130 miliardi di volumi giornalieri, che aveva attratto le mire di Parigi e Francoforte Segui su affaritaliani.it

Scholz - bilancio eurozona con Brexit ancora più importante : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Analisi Forex settimanale : guerra commerciale Usa-Cina e Brexit ancora in primo piano : Inoltre, il Regno Unito e l'UE hanno annunciato una dichiarazione politica comune sulla loro futura associazione che apre la porta ad ampio spazi di cooperazione futura. Per quello che riguarda le ...

Brexit : mozione di sfiducia a May ferma per ora a 25 firme : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cosa succede ora con Brexit - in breve : Un po' di risposte alle domande più frequenti, dopo gli ultimi giorni: che accordo è stato raggiunto? Che possibilità ha di essere messo in atto? Ci sarà un secondo referendum?