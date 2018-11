Brexit | Sanchez | su Gibilterra l' Ue è con la Spagna

Brexit - c’è l’intesa Regno Unito-Spagna su Gibilterra. Sanchez ritira veto in Consiglio : Lo scoglio di Gibilterra sembra superato: Pedro Sanchez ha annunciato dal palazzo della Moncloa che la Spagna ha raggiunto un accordo con l’Unione Europea sul territorio britannico in terra iberica e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi al l’intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domani a Bruxelles. “Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il ...

Brexit - su Gibilterra il Regno Unito non molla. E Pedro Sánchez mostra i denti : Il mite premier socialista Pedro Sánchez ora mostra i denti , minaccia il veto della Spagna sull’accordo generale per la Brexit tra l’Unione europea e la Gran Bretagna. Il testo del Draft Agreement inviato ai 27 Stati membri potrebbe ricevere il placet dei rispettivi ambasciatori europei, tuttavia restano nodi da sciogliere. Uno di questi è la questione Gibilterra , il piccolo promontorio (conosciuto come el Peñón) che corre lungo 12 ...

Brexit - Sanchez non molla su Gibilterra : “Senza cambiamenti metteremo il veto” : Su Gibilterra Pedro Sanchez non arretra. Almeno per ora. Il premier spagnolo ha ribadito la minaccia di porre il veto sulla Brexit se nel Withdrawal Agreement, il documento che sancisce l’uscita del Regno Unito dall’Ue, non sarà inserito un capitolo che riguarda lo status del territorio britannico d’oltremare. In un tweet il capo del governo di Madrid ha spiegato che “dopo la mia conversazione con Theresa May, le nostre ...