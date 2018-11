Brexit | ok Ue al divorzio

Brexit - la Ue dice sì al divorzio da Londra. Juncker : 'Giorno triste' | : Ad annunciare il via libera è il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk: "Davanti ancora un percorso difficile". La premier britannica sottolinea come l'uscita dall'Ue segnerà un "momento di ...

Brexit - Tusk : 'Ok dei 27 all'accordo di divorzio'. May scrive alla nazione : riconciliazione : Bruxelles. "I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sulle relazioni future, lo ha fatto sapere il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK ...

Brexit - è il giorno del vertice Ue sull'accordo di recesso - Juncker : 'Questo divorzio è una tragedia' : ... quello di un accordo che ci protegge e che protegge la nostra economia: oggi lo abbiamo". Lo ha affermato il premier irlandese Leo Varadkar, elencando i punti chiave ottenuti da Dublino nell'accordo ...