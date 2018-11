Brexit | May | voto del Parlamento prima di Natale Merkel | Oggi giorno triste

Brexit - ok dei 27 Paesi della Ue al divorzio con Londra. Juncker : «Un giorno triste». May alla sfida del Parlamento : «I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'Accordo di divorzio» dal Regno Unito «e alla Dichiarazione politica congiunta» sulle relazioni future. Così il...

May - voto Gb su Brexit prima di Natale : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - "prima di Natale i parlamentari voteranno su questo accordo. Sta a loro decidere se muoversi verso un futuro più brillante o aprire la porta ad un nuovo periodo di ...

L'accordo sulla Brexit non aiuta Theresa May - ora gli scogli da superare sono a Londra : A Theresa May il breve soggiorno a Bruxelles per il summit straordinario dell'Unione Europea, lontano dalle tensioni politiche interne, deve essere sembrato quasi una vacanza. Ci sono voluti quasi due anni per negoziare i termini dell'uscita del Regno Unito dalla UE, ma alla fine L'accordo c'è stato su quasi tutto, inclusa la questione spinosa del confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Il Regno Unito si impegna a versare 39 miliardi ...

Brexit - ok dei 27 Paesi della Ue al divorzio con Londra. Juncker : «Un giorno triste». May alla sfida del Parlamento : «I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'Accordo di divorzio» dal Regno Unito «e alla Dichiarazione politica congiunta» sulle relazioni future. Così il...

Brexit - l’Ue ha approvato l’accordo con Londra | May : "Voto a Westminster prima di NataleQualcuno pensa a un'altra intesa? Si sbaglia" : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna. La premier Theresa May scrive alla nazione.

Brexit - c'è l'ok dei 27 leader Ue al divorzio con Londra | May : "Accordo per il bene di tutti" | Al lavoro per l'entrata in vigore il 30 marzo : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna. La premier Theresa May scrive alla nazione.

Brexit - i leader della Ue approvano il piano : Theresa May - la palla passa al Parlamento : ... in linea con la dichiarazione politica. L'approccio dell'Unione continuerà a essere definito dalle posizioni e dai principi generali stabiliti negli orientamenti del Consiglio europeo ...

Brexit : c'è l'accordo con i 27 Paesi Ue. Avviso a May : il testo non migliorerà se il Parlamento vota no : A più di due anni dal referendum del 23 giugno 2016 con cui il 51,8% dei britannici ha scelto di abbandonare la Ue e a oltre un anno e mezzo dall'inizio dei negoziati avviati il 29 marzo 2017, l'...

Brexit : c'è l'accordo dei 27 leader europei. May : 'Un'intesa giusta' : PRIMAPRESS, - BRUXELLES - I 27 leader dell'Unione Europea hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future. A darne notizia è stato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Dunque con il via libera dei 27 all'accordo di separazione May ha scritto alla ...

Brexit - Tusk : 'Ok dei 27 all'accordo di divorzio'. May scrive alla nazione : riconciliazione : Bruxelles. "I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sulle relazioni future, lo ha fatto sapere il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK ...

Brexit : c’è l’accordo con i 27 Paesi Ue. Avviso a May : il testo non migliorerà se il Parlamento vota no : Via libera dei 27 leader europei all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla Dichiarazione politica sulle relazioni future. L'annuncio arriva dal presidente del consiglio europeo Tusk al vertice Ue di Bruxelles. La premier May scrive intanto alla Nazione chiedendo il sostegno dei britannici al suo accordo con l'Europa....

Brexit - ok dei 27 leader Ue a divorzio con Londra | May : "Accordo è per bene di tutti" | Al lavoro per entrata in vigore il 30 marzo : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna.

Brexit - i 27 paesi Ue danno il via libera all'accordo di divorzio con Londra. May chiede unità alla nazione : Approvata anche una dichiarazione politica separata in cui si delineando le future relazioni del Regno Unito con l'Ue. Una volta dato il via libera a questi documenti, i leader dei 27 incontreranno ...