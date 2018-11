Brexit | May | lettera alla Nazione per chiedere sostegno all' accordo

Brexit - lettera di May alla nazione 'L uscita dalla Ue un momento di riconciliazione' : 'Con la Brexit conclusa', sottolinea inoltre la premier, il governo sarà poi in grado di concentrarsi su questioni come l'economia, il sistema sanitario nazionale e la costruzione di case. Noi non ...

Brexit - c’è l’accordo tra i 27 Paesi Ue. Ma gli Unionisti gelano May : «Voteremo contro» : La Spagna ha raggiunto un accordo con l'Unione Europea su Gibilterra e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all'intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domenica a Bruxelles...

Brexit : Theresa May vola a Bruxelles in vista del summit - sciolto anche il : Teleborsa, - Ore febbrili per la premier britannica, Theresa May , che vola a Bruxelles per il summit Ue , fissato per la giornata di domani, domenica 25 novembre dove i 27 leader saranno chiamati a ...

Brexit : leader Dup ribadisce - accordo May-Ue non ci soddisfa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit : May esclude dimissioni - Ue non ci darà deal migliore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - May : "Accordo giusto per Londra" : 21.44 La premier della Gran Bretagna,May,conferma l'intesa di massima raggiunta fra i negoziatori sulle relazioni future tra Londra e Bruxelles."Un accordo giusto che attua il risultato del referendum, restituisce il controllo dei nostri confini,legge e soldi".Corbyn,leader laburista l'attacca: "Dalla May arrivate 26 pagine di chiacchiere". Il negoziato va avanti sul futuro status di Gibilterra.La Spagna ha espresso la sua preoccupazione ...

Brexit : May - fine libertà movimento : ANSA, - LONDRA, 22 NOV - Theresa May difende di fronte alla Camera dei Comuni l'accordo con l'Ue sulla Brexit: accordo che - afferma - "metterà una volta per sempre fine alla libertà di movimento, ...

Brexit - May : "E' l'accordo giusto per la Gran Bretagna" : "Questo è l'accordo giusto per il Regno Unito. Attua il risultato del referendum di giugno 2016 sull'uscita del Regno Unito dall'Ue": così il premier inglese Theresa May parlando da Downing Street ...

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. 'Ora tocca ai leader'. Attesa per il discorso della May : Il presidente del Consiglio Ue: 'Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito'

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. "Ora tocca ai leader". Attesa per il discorso della May : "Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata concordata a livello di negoziatori e di principio, anche a livello politico, ma condizionata all'endorsement dei leader". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, su Twitter.Intanto, secondo quanto riferito da Downing Street, la premier ...

Brexit - May : 'Buoni progressi - torno a Bruxelles sabato' : "E' stato un buon incontro e abbiamo fatto ulteriori progressi". Così Theresa May al termine del faccia a faccia con Jean-Claude Juncker. La premier britannica si è detta ottimista che il colloquio ...

Brexit - May da Juncker in vista del summit Ue : 'Progressi - ma il lavoro continua' : Quella che resta da mettere a punto, invece, è la dichiarazione politica, di circa 20 pagine, che tracci i contorni della futura relazione fra Londra e l'Ue , in particolare sul piano commerciale. La ...

Perché i sostenitori della Brexit contestano l'accordo di May con l'Ue : Quello negativo, agli occhi dei Brexiter, è l'impossibilità di negoziare tariffe agevolate con i Paesi extraeuropei: un altro elemento di subordinazione dell'economia britannica alle regole ...

Brexit - May resiste e vola a Bruxelles. Ma i conti in Parlamento non tornano : Il pragmatismo, il senso di responsabilità e l'interesse nazionale da una parte, quella di Theresa May. L'idealismo, l'interesse di bottega e l'accelerazione verso un salto nel buio, il no-deal, dall'...