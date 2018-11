Brexit | l’Ue approva l’accordo con Londra Subito lo scoglio del voto a Westminster Ora

Brexit - l’Ue approva l’accordo con Londra Ora inizia il percorso a ostacoli : il grafico : I 27 Paesi membri hanno dato il via libera all’accordo di divorzio tra Londra e Bruxelles. Ora manca la ratifica del Parlamento europeo e di quello britannico

Brexit - c’è l’ok dei 27 leader dell’Ue all’intesa di divorzio con il Regno Unito : “I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all’Accordo di divorzio” dal Regno Unito “e alla Dichiarazione politica congiunta” sulle relazioni future. Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter. L'articolo Brexit, c’è l’ok dei 27 leader dell’Ue all’intesa di divorzio con il Regno Unito proviene da Il Fatto Quotidiano.

Brexit - si dimette il ministro per l’Irlanda del Nord : “L’accordo raggiunto non ci libera dai ceppi dell’Ue” : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato che il 25 novembre si terrà un vertice Ue straordinario per la Brexit, per firmare l’accordo di ritiro. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore dell’Ue Michel Barnier al termine di un incontro giovedì mattina. Intanto però il governo di Theresa May perde pezzi dopo il raggiungimento dell’intesa con Bruxelles. Il ministro britannico ...

Theresa May : "Sì del governo britannico all'accordo con l'UE sulla Brexit" : Theresa May, premier britannica, ha annunciato che il governo ha raggiunto un'intesa con i vertici dell'Unione Europea sulla Brexit. L'accordo dovrà essere votato dal Parlamento, poi diventerà operativo.

Brexit - Coldiretti : diffidenza anche in Italia - per 6 su 10 il Paese è maltrattato dall’UE : anche in Italia cresce la diffidenza nei confronti dell’Unione Europea con quasi sei Italiani su dieci (58%) che si sentono maltrattati dalle politiche comunitarie rispetto agli altri Paesi mentre solo una sparuta minoranza del 7% ritiene che l’Ue abbia un occhio di riguardo per lo Stivale. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’, in riferimento alla bozza di accordo tecnico raggiunto tra Ue e Gran Bretagna, presentata all’incontro su ...

Brexit - 3 SCENARI PER L’USCITA DELLA GRAN BRETAGNA DALL’UE/ Ultime notizie - in ogni caso ci saranno scontenti : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso Irlanda". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Brexit - speranza dell’Ue dopo mancato accordo : “Difficile - ma ancora possibile”. “Confini irlandesi problema serio” : Un accordo difficile, ma ancora possibile. Stringono i tempi e sale la tensione per arrivare a una stretta di mano tra Gran Bretagna e negoziatori dell’Unione europea sulla Brexit. dopo le rivelazioni di domenica fatte da Politico, poi smentite dai protagonisti e dalla stessa testata, su un accordo in vista, data anche la convocazione straordinaria degli ambasciatori degli Stati membri, oggi è il giorno delle rassicurazioni. “È ...

Brexit - speranza ancora viva nell’Ue dopo l’ultimo fallimento dei colloqui : “Accordo difficile - ma ancora possibile” : Un accordo difficile, ma ancora possibile. Stringono i tempi e sale la tensione per arrivare a una stretta di mano tra Gran Bretagna e negoziatori dell’Unione europea sulla Brexit. dopo le rivelazioni di domenica fatte da Politico, poi smentite dai protagonisti e dalla stessa testata, su un accordo in vista, data anche la convocazione straordinaria degli ambasciatori degli Stati membri, oggi è il giorno delle rassicurazioni. “È ...

Brexit - congresso Labour : "Ok all'ipotesi di un referendum bis sull'uscita dall'Ue" : Il Labour britannico apre all'opzione di un referendum bis sulla Brexit. Lo ha deciso la conferenza annuale del partito di Jeremy Corbyn, a Liverpool, approvando a valanga una mozione che prevede esplicitamente la possibilità di invocare un secondo voto popolare sull'esito dei negoziati con Bruxelles, seppure in subordine rispetto alla prospettiva di elezioni politiche anticipate, in caso di un 'no deal' o di un accordo con ...

Brexit - May : "Con l'Ue stallo nei negoziati". Opposizione laburista : "Hai fallito" : E' stallo per i negoziati sulla Brexit tra Bruxelles e Londra. La premier May è intervenuta oggi, parlando dell'impasse riscontrato al vertice informale Ue: "Il governo britannico ha sempre trattato l'Unione Europea con nient'altro se non rispetto e il Regno Unito si attende lo stesso rispetto da Bruxelles".