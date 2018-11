repubblica

: RT @repubblica: Brexit, lettera di May alla nazione: 'L'uscita dalla Ue un momento di riconciliazione' [news aggiornata alle 08:14] https:/… - Grosiglioni : RT @repubblica: Brexit, lettera di May alla nazione: 'L'uscita dalla Ue un momento di riconciliazione' [news aggiornata alle 08:14] https:/… - repubblica : Brexit, lettera di May alla nazione: 'L'uscita dalla Ue un momento di riconciliazione' [news aggiornata alle 08:14] -

(Di domenica 25 novembre 2018) 'Con laconclusa', sottolinea inoltre la premier, il governo sarà poi in grado di concentrarsi su questioni come l'economia, il sistema sanitario nazionale e la costruzione di case. Noi non ...