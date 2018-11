Brexit | Juncker | questo è unico accordo possibile

Brexit - la Ue dice sì al divorzio da Londra. Juncker : 'Giorno triste' | : Ad annunciare il via libera è il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk: "Davanti ancora un percorso difficile". La premier britannica sottolinea come l'uscita dall'Ue segnerà un "momento di ...

Brexit - ok dei 27 Paesi della Ue al divorzio con Londra. Juncker : 'Un giorno triste' : 'I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'Accordo di divorzio ' dal Regno Unito 'e alla Dichiarazione politica congiunta' sulle relazioni future. Così il presidente del Consiglio europeo ...

Brexit - Spagna pronta a veto su Gibilterra Downing Street : “Incontro May Juncker a Bruxelles non per stretta di mano” : Non bastavano i guai interni di Theresa May – “minacciata” dagli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup e dai deputati conservatori pro Brexit che vogliono destiturila – e il fragile dialogo con Bruxelles, la Brexit si trova ora davanti a un ostacolo nuovo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia infatti il veto sull’intesa raggiunta senza la rassicurazione esplicita che la trattativa su Gibilterra ...