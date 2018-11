Brexit : Irlanda - accordo che ci protegge : ... 25 NOV - "Questa è la conclusione di due anni di duro lavoro" che hanno permesso di "raggiungere il nostro obiettivo, quello di un accordo che ci protegge e che protegge la nostra economia: oggi lo ...

Brexit - governo : si dimettono in quattro | May : non è l'accordo finale - su Nord Irlanda salvaguardia inevitabile : Per protesta contro l'accordo lasciano l'esecutivo la ministra del lavoro Esther McVey, il ministro per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, il ministro per la Brexit Dominic Raab e la sottosegretaria allaSuella Braverman. Sterlina in caduta libera. May: "Sul confine irlandese backstop inevitabile

Brexit - SÌ ACCORDO UE MA MAY PERDE I PEZZI/ Ultime notizie - caos Irlanda Nord : dimessi Ministri Raab e Vara - IlSussidiario.net : BREXIT, sì governo ad ACCORDO con l'UE. Ultime notizie, prima vittoria della premier Theresa May: ora il voto al parlamento, dimessi i Ministri Raab e Vara

Gb : si dimettono i ministri per l'Irlanda del Nord e la Brexit : l ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, ha rassegnato infatti le sue dimissioni. Nella lettera inviata alla premier spiega che a suo parere l'intesa con la Ue non garantisce il Regno Unito come "Stato sovrano e indipendente".

Brexit - si dimette il ministro per l’Irlanda del Nord : “L’accordo raggiunto non ci libera dai ceppi dell’Ue” : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato che il 25 novembre si terrà un vertice Ue straordinario per la Brexit, per firmare l’accordo di ritiro. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore dell’Ue Michel Barnier al termine di un incontro giovedì mattina. Intanto però il governo di Theresa May perde pezzi dopo il raggiungimento dell’intesa con Bruxelles. Il ministro britannico ...

Brexit - «c'è la bozza d'intesa Gran Bretagna-Ue». Mercoledì si decide sul nodo Irlanda : Messa punto l'intesa fra negoziatori Ue e Regno Unito. Il testo all'esame del Consiglio dei Ministri Mercoledì pomeriggio. Contemporaneamente ci sarà la riunione dei 27 ambasciatori europei per valutare la bozza di accordo tecnico

Brexit - accordo vicino sull'Irlanda : ANSA, - ROMA, 4 NOV - La Gran Bretagna dovrebbe rimanere in un'unione doganale temporanea con l'Unione Europea dopo la Brexit, per evitare un confine fisico tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda. E' il ...

Perché la Brexit può fare scoppiare un altro conflitto in Irlanda del Nord : ... gli unici confini terrestri dell'impero britannico passeranno per queste strade: 310 miglia di frontiera, 275 punti di passaggio tra i territori di Sua maestà e il resto del mondo. Punti di cui oggi ...

Brexit : Barnier - Irlanda può far saltare : ANSA, - LONDRA, 19 OTT - Un'intesa sulla Brexit per un divorzio concordato fra Londra e Bruxelles è "possibile", per quanto "difficile", ma le divergenze su come assicurare il mantenimento di un ...

Brexit - IL NODO IRLANDA NON SI SCIOGLIE/ Ultime notizie - May ottimista - Tusk un po’ meno “Possibile no deal” : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso IRLANDA". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:00:00 GMT)