BREXIT | INTESA SU GIBILTERRA Ultime notizie | la May scrive alla nazione Accordo

BREXIT - c’è l’intesa Regno Unito-Spagna su Gibilterra. Sanchez ritira veto in Consiglio : Lo scoglio di Gibilterra sembra superato: Pedro Sanchez ha annunciato dal palazzo della Moncloa che la Spagna ha raggiunto un accordo con l’Unione Europea sul territorio britannico in terra iberica e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all’intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domani a Bruxelles. “Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il ...

Ue e Gb : intesa 'ambiziosa' sul dopo-BREXIT - transizione più lunga : Bruxelles, 22 nov., askanews, - L'Unione europea e la Gran Bretagna hanno concordato in linea di principio una bozza di dichiarazione politica sulle relazioni post-Brexit che prevede 'una partnership ambiziosa, ampia, profonda e flessibile'. Le due parti hanno raggiunto un'intesa anche sulla possibilità di estendere il periodo di ...

Tusk annuncia l'intesa sulla BREXIT. 'Ora tocca ai leader'. Attesa per il discorso della May : Il presidente del Consiglio Ue: 'Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito'

Tusk annuncia l'intesa sulla BREXIT. "Ora tocca ai leader". Attesa per il discorso della May : "Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata concordata a livello di negoziatori e di principio, anche a livello politico, ma condizionata all'endorsement dei leader". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, su Twitter.Intanto, secondo quanto riferito da Downing Street, la premier ...

BREXIT - Tusk : “C’è intesa sul documento sui futuri rapporti tra Regno Unito e Ue” : L’intesa è stata trovata. Per ora solo a livello di negoziatori, in attesa della ratifica sul piano politico attesa nel Consiglio Ue di domenica. Il documento sui futuri rapporti tra Regno Unito e Unione Europea, alla cui formulazione ultima Londra e Bruxelles stanno lavorando freneticamente nelle ultime ore, ha ricevuto l’ok dei negoziatori dell’Ue. “Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla ...

BREXIT - scontro su Gibilterra. Madrid : "Resti fuori dall'intesa" : 'Non userei la parola veto - ha detto Borrel - ma fino a quando non conosciamo la dichiarazione politica non sapremo se siamo d'accordo del tutto'. Dal canto suo, Downing Street è stata netta: '...

BREXIT - ok a intesa dai ministri dell'Ue : 13.40 I ministri dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea hanno approvato il progetto di accordo sulla Brexit raggiunto con il Regno Unito. Lo ha annunciato il ministro austriaco per l'Europa,Blumel,dichiarando che "il primo passo difficile è stato compiuto, siamo riusciti a preservare l'unità". Il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Barnier, al termine del Consiglio Affari Generali, ha definito "giusto ed equilibrato" l'accordo, che ...

BREXIT. Mercato unico - unione doganale - Corte di giustizia : i nodi e le promesse tradite dalla May nell’intesa con Bruxelles : “Uscire senza accordo è meglio che farlo con un cattivo accordo”. Theresa May queste parole le ha ripetute fino all’ultimo, anche a fine settembre durante un suo discorso da Downing Street, quando le trattative sulla Brexit sembravano essersi irrimediabilmente impantanate. Sono passati quasi due mesi e la bozza di accordo tra unione europea e governo britannico, invece, è realtà. Ma tradisce molte delle promesse che la premier britannica aveva ...

L’affondo di May : avanti sulla BREXIT. Ma a Westminster l’intesa non piace : Neanche il tempo di festeggiare l’accordo sulla Brexit con l’Ue che Theresa May si è trovata a dover affrontare un vero e proprio terremoto politico in quella che è stata la giornata più difficile della sua carriera. ...

BREXIT - Theresa May tira dritto : "L'intesa rispetta il popolo" : L'intesa è quella giusta. Theresa May ci crede davvero, ' con tutta se stessa '. E ritiene anche che questa sia la direzione più corretta per il Paese e per il suo popolo. Il Primo Ministro britannico,...

BREXIT : Londra dice sì alla bozza di intesa. I primi ministri lasciano : Dallla sua la May ha il mondo economico, favorevole all'accordo che considera comunqe meglio di un "no deal". Se le cose si mettessero male non è escluso che si possa andare verso un secondo ...

BREXIT - sterlina pesante 1 - 2866 dollari dopo ok governo a intesa : Roma, 15 nov., askanews, - sterlina in netto calo dopo il sofferto via libera a un accordo sulla Brexit con l'Ue da parte del governo della Gran Bretagna. La divisa britannica cade a 1,2866 dollari a ...