Brexit | i 27 paesi Ue approvano il divorzio da Londra Juncker | «Giorno triste»

Brexit : c'è l'accordo con i 27 Paesi Ue. Avviso a May : il testo non migliorerà se il Parlamento vota no : A più di due anni dal referendum del 23 giugno 2016 con cui il 51,8% dei britannici ha scelto di abbandonare la Ue e a oltre un anno e mezzo dall'inizio dei negoziati avviati il 29 marzo 2017, l'...

Brexit : c’è l’accordo con i 27 Paesi Ue. Avviso a May : il testo non migliorerà se il Parlamento vota no : Via libera dei 27 leader europei all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla Dichiarazione politica sulle relazioni future. L'annuncio arriva dal presidente del consiglio europeo Tusk al vertice Ue di Bruxelles. La premier May scrive intanto alla Nazione chiedendo il sostegno dei britannici al suo accordo con l'Europa....

Brexit - c’è l’accordo tra i 27 Paesi Ue. Ma gli Unionisti gelano May : «Voteremo contro». Macron : «Ora riforma Ue» : La Spagna ha raggiunto un accordo con l'Unione Europea su Gibilterra e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all'intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domenica a Bruxelles...

